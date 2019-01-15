HABER

Lavrov ve Basil Suriye'yi görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 22:27 | Son Güncelleme

Lavrov ve Basil Suriye'yi görüştü

Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bölgesel konuları görüştü.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Basil, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile uzun bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Lübnan'daki istikrar ve güvenliğin bölgesel sorunlardan bağımsız şekilde korunması ele alınırken, Lübnan'daki hükümeti kurma çalışmaları da konuşuldu.

Basil ve Lavrov, Suriye krizine de değinerek siyasi çözüm ile anayasayı hazırlayacak bir komitenin oluşturulmasının önemine dikkat çekti. Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönmesi ve Rusya'nın bu yöndeki desteklerine vurgu yapıldı.

Suriye'nin yeniden imarı ve Lübnan'ın buna ilişkin üstleneceği rolün de konuşulduğu ifade edilen görüşmede, ayrıca Lübnan-Rusya arasındaki ikili ilişkiler ve özellikle de ekonomik iş birliği ele alındı.

Dünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalıDünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalı
Denizli'de eğitime kar engeliDenizli'de eğitime kar engeli
Tosya'da D-100, kamyon ve TIR'lara kapandıTosya'da D-100, kamyon ve TIR'lara kapandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Lübnan Rusya

En Çok Okunan Haberler

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

'Survivor'da yemek veriliyor' demişti! Yeni gelişme

'Survivor'da yemek veriliyor' demişti! Yeni gelişme

81 ilde uygulanacak! Ücretsiz olacak

81 ilde uygulanacak! Ücretsiz olacak

Kürsüde bozkurt işareti yapan İYİ Partili aday kendinden geçti

Kürsüde bozkurt işareti yapan İYİ Partili aday kendinden geçti

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

Lüks otelde patlama ve silah sesleri!

Lüks otelde patlama ve silah sesleri!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'

Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Milli Piyango İdaresi'nden büyük ikramiye açıklaması! Talihlisi...

Milli Piyango İdaresi'nden büyük ikramiye açıklaması! Talihlisi...

Trump'ın skandal Türkiye açıklamasının ardından yeni açıklama

Trump'ın skandal Türkiye açıklamasının ardından yeni açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ünlü sanatçının oğlu Antalya'da evinde ölü bulundu

Ünlü sanatçının oğlu Antalya'da ölü bulundu!

İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da bir kadın öldürüldü, evi ateşe verildi

İstanbul'da bir kadın öldürüldü, evi ateşe verildi

Şeker Piliç'in sahibi ve oğlu FETÖ'den tutuklandı

Ünlü iş adamı ve oğlu tutuklandı!

Dere sularına kapılan kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı

Dere sularına kapılmıştı, acı haber geldi

Birçok ilde eğitime ara verildi

Tatil haberleri gelmeye başladı! İşte o iller...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.