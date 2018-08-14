Lavrov ve Çavuşoğlu'ndan ortak basın toplantısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenlerken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Türkiye ile stratejik ortaklıklarının artması için adımlar atılacağını söyledi. Çavuşoğlu ise Rahip Brunson ile ilgili bir soru üzerine "Brunson’ın durumunda bir değişiklik yok. ABD'nin Ankara maslahatgüzarı ziyaret edecek" dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

Sergey Lavrov dünyada dışişleri bakanlarının duayenidir. Kendisine hoş geldiniz diyoruz. Çok önemli projeleri hayata geçirmek için çalışıyoruz Vize meselesi çok önemli. Rusya vatandaşlarının ülkemize vizesiz gelmesi bizi mutlu ediyor.

Bizim vatandaşlarımızın da vize sorunu yaşamadan Rusya’yı ziyaret etmesini arzuluyoruz. Bu konuda bazı çalışmalarımız var. İnşallah bu sorunu da çözeceğiz.

İDLİB OPERASYONU



Şu anda İdlib bölgesinde yapılması gereken şey son derece nettir. Bizim 12 tane gözlem noktamız var. Bunların görevi ateşkesi bozanların tespit edilip önlemlerin alınmasıdır.