Lavrov ve Esad'dan Suriye ekonomisine destek çağrısı

Lavrov ve Esad, Suriye ekonomisine destek çağrısı yaptı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'deki savaşın başlangıcından bu yana ilk kez Şam'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Pazar günü Şam'a gelen ve Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov'un başkanlığındaki heyete katılan Lavrov, pazartesi günü Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüştü.

Lavrov görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Suriye'nin ekonomisini düzeltmek için uluslararası yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi.

Ticari ilişkilere vurgu

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov'un katıldığı görüşmenin ardından devlet televizyonlarında yer alan açıklamalara göre Esad, Şam hükümetinin ABD'nin yaptırımlarına karşı Rusya ile ticari bağlarını güçlendirmek istediğini kaydetti.

Açıklamalarda söz konusu ticari ilişkilerin Suriye'nin halihazırda zor durumdaki ekonomisinin ABD'nin yeni yaptırımlarıyla başa çıkmasına yardımcı olmasının hedeflendiği ifade edildi.