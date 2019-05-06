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Lavrov ve Pompeo Finlandiya’da bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.05.2019 20:33 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Finlandiya’da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldiRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Finlandiya’nın Rovaniemi kentinde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Finlandiya’da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldi
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Finlandiya’nın Rovaniemi kentinde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldi. Lavrov ve Pompeo’nun görüşmesinin ana gündem maddesinin Venezuela’daki gelişmeler olduğu belirtildi. İki bakanın , Suriye ve Ukrayna konularını da görüştüğü ifade edildi. Lavrov görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Pompeo ile görüşmesinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump görüşmesinin devamı niteliğinde olduğunu söyledi. Lavrov, “Bir kaç gün önce Putin ve Trump arasındaki telefon görüşmesinin ardından oldukça iyi bir adım attığımızı düşünüyorum” dedi. Görüşmenin olumlu ve yapıcı geçtiğini belirten Lavrov, "Birleşmiş Milletler gündemindeki bir çok bölgesel sorunu da inceledik" ifadelerini kullandı.
Lavrov ayrıca, Putin ve Trump’ın geçtiğimiz yıl Helsinki’de gerçekleştirilen zirvenin ardından tekrar görüşme şansı yakalayacaklarından emin olduğunu söyledi.

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