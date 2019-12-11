HABER

Lavrov ve Trump görüşmesi sonrasında Beyaz Saray'dan açıklama! 'Trump Rusya'yı uyardı'

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 01:47 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Washington'daki görüşmesinde, Rusya'yı ABD'de 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerine herhangi bir müdahale girişimine karşın uyardığı bildirildi.

Lavrov ve Trump görüşmesi sonrasında Beyaz Saray'dan açıklama! 'Trump Rusya'yı uyardı'

Beyaz Saray Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Trump ve Lavrov'un bugün Beyaz Saray'da bir araya geldiği anımsatıldı.

"TRUMP RUSYA'YI UYARDI"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Lavrov'un Trump'ı ABD-Rusya ilişkilerinin son durumu hakkında bilgilendirdiğinin vurgulandığı açıklamada, "Trump, Rusya'nın ABD'deki seçimlere herhangi bir müdahale girişimi konusunda uyarıda bulundu ve Rusya'yı Ukrayna ile çatışmayı çözmeye davet etti." ifadelerine yer verildi.

"TUTUKLU VATANDAŞLAR KONUSU ELE ALINDI"

Trump'ın Rusya ve Çin'i de kapsayan küresel silah kontrolüne desteğini vurguladığının aktarıldığı açıklamada, Trump'ın Rusya ile tutuklu vatandaşlara ilişkin karşılıklı adım atılması konusunun da ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Trump, İran'ın nükleer silah geliştirmesini engelleme ve Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılmasını sağlama konusunda Rusya'yı ABD'ye destek vermeye çağırdı." ifadeleri kullanıldı.

Görüşmede ayrıca Çin ile ilişkilerin ve bu ülkeyle yapılacak ticaret anlaşmasının önemine işaret edildiği aktarıldı. (AA)

PARTNERİğrençliğin böylesi! Sevgilisine genç kız bulup...İğrençliğin böylesi! Sevgilisine genç kız bulup...
Otomobil 35 metre sürüklenip ağaca çarptı: 1 ölüOtomobil 35 metre sürüklenip ağaca çarptı: 1 ölü
Balıkesir’de deprem anında yaşanan panik kameradaBalıkesir’de deprem anında yaşanan panik kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd başkanı donald trump ABD seçimlerine müdahale Rusya

En Çok Okunan Haberler

Eski eşini sahipsiz bırakmadı! Sert konuştu

Eski eşini sahipsiz bırakmadı! Sert konuştu

Melisa Şenolsun'dan küvet pozu!

Melisa Şenolsun'dan küvet pozu!

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Orhan Pamuk açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Orhan Pamuk açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Nobel' tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Nobel' tepkisi

Eski eşini 21 yerinden bıçakladı! Mahkemedeki ifadesi 'pes' dedirtti

Eski eşini 21 yerinden bıçakladı! Mahkemedeki ifadesi 'pes' dedirtti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ege Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'den sonra şimdi de orası!

Balıkesir'deki korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı! Panikle kaçıştılar!

Korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı! Panikle kaçıştılar!

Bolu’da dini nikahlı eşine tüfekle 3 el ateş eden şahıs yakalandı

Genç kadına kurşun yağdırdı! Yakalandığında ilk sözleri bu oldu!

Son dakika! Balıkesir'de 4.6, 4.3 ve 4.0 büyüklüğünde üç ayrı deprem

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan yeşil ve gri pasaport açıklaması

Dışişleri'nden yeşil ve gri pasaport açıklaması

MHP’li eski başkan otogarı devretmeyince 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

MHP’li eski başkana 6 ay hapis cezası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.