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Lavrov ve Zarif Suriye meselesini görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 19:34 | Son Güncelleme

Lavrov ve Zarif Suriye meselesini görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmeleri ele alan telefon görüşmesi yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lavrov ve Zarif'in telefonda görüştüğü belirtildi.

İki bakanın Suriye’nin kuzeydoğusunda gelişen durumla ilgili konuları ele aldığı ifade edilen açıklamada, görüşmede Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin temel alınarak Ankara ve Şam’ın diyaloğunun gerekliliği genel fikrinin bakanlar tarafından dile getirildiği aktarıldı.

Şam ve terör örgütü PYD/PKK’nın diyaloğunun da öneminin vurgulandığı görüşmede, Rusya ve İran’ın bu temasları kolaylaştırmaya hazır olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Bakanlar, Cenevre’deki Anayasa Komitesi’nin çalışmalarını başlatması hazırlıkları dahil Suriye meselesinin çözümüne ilişkin Astana Formatındaki üç garantör ülkenin görüş alışverişine ve koordinasyonuna devam etme kararı verdiler." ifadeleri kullanıldı.

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İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Suriye

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