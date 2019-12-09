‘Lavrov Washington’da Trump’la Görüşecek’

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, yarın (Salı) Washington’a düzenleyeceği ziyaret sırasında ABD Başkanı Donald Trump’la da görüşmesi bekleniyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Lavrov’un Washington’a ziyaretiyle ilgili bir açıklama yayınladı ancak olası bir Trump görüşmesine değinmedi. Rus Intarfax haber ajansı bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisine dayanarak Trump-Lavrov görüşmesinin yapılacağını bildirdi.

Yetkili, “Lavrov’un Trump tarafından kabul edilmesini ve Pompeo’yla görüşmeler yapmasını öngörüyoruz” dedi.

Beyaz Saray ise Trump’ın Lavrov’la görüşeceğini ne doğruladı ne yalanladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yla görüşecek olan Lavrov’un ziyareti, ikili ilişkilerin Soğuk Savaş’tan sonraki en kötü zamanlarından birini yaşadığı bir döneme denk geliyor. İki ülke, Rusya’nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarından Ukrayna ve Suriye’deki savaşlara kadar bir çok konuda gerilim yaşıyor.

ABD ve Rusya’nın, 2021 yılının Şubat ayında süresi dolacak olan Stratejik Nükleer Silahların Azaltılması Anlaşması’nı (START) uzatma ya da yenileme konusunda uzlaşıya varmaları için de zaman giderek daralıyor.