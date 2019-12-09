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‘Lavrov Washington’da Trump’la Görüşecek’

09.12.2019 19:50 | Son Güncelleme

Rus Intarfax haber ajansı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, Washington ziyaretinde ABD Başkanı Donald Trump’la da görüşeceğini iddia etti

‘Lavrov Washington’da Trump’la Görüşecek’

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, yarın (Salı) Washington’a düzenleyeceği ziyaret sırasında ABD Başkanı Donald Trump’la da görüşmesi bekleniyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Lavrov’un Washington’a ziyaretiyle ilgili bir açıklama yayınladı ancak olası bir Trump görüşmesine değinmedi. Rus Intarfax haber ajansı bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisine dayanarak Trump-Lavrov görüşmesinin yapılacağını bildirdi.

Yetkili, “Lavrov’un Trump tarafından kabul edilmesini ve Pompeo’yla görüşmeler yapmasını öngörüyoruz” dedi.

Beyaz Saray ise Trump’ın Lavrov’la görüşeceğini ne doğruladı ne yalanladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yla görüşecek olan Lavrov’un ziyareti, ikili ilişkilerin Soğuk Savaş’tan sonraki en kötü zamanlarından birini yaşadığı bir döneme denk geliyor. İki ülke, Rusya’nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarından Ukrayna ve Suriye’deki savaşlara kadar bir çok konuda gerilim yaşıyor.

ABD ve Rusya’nın, 2021 yılının Şubat ayında süresi dolacak olan Stratejik Nükleer Silahların Azaltılması Anlaşması’nı (START) uzatma ya da yenileme konusunda uzlaşıya varmaları için de zaman giderek daralıyor.

Lavrov 2017 yılından bu yana Washington’a ilk ziyaretini yapacak. ABD Dışişleri Bakanlığı yaptığı kısa açıklamada, Lavrov’un Pompeo’yla bakanlık binasında biraraya geleceğini, bölgesel ve ikili ilişkileri konuşacaklarını belirtmişti.

İki bakanın görüşmesinde masadaki ana gündem maddelerinin Suriye ve Ukrayna olması bekleniyor. Pompeo ve Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Paris’te Normandiya Dörtlüsü toplantısında yapacakları görüşmenin ardından biraraya gelmiş olacaklar.

ABD ve Rus dışişleri bakanlarının ayrıca İran ve Kuzey Kore konularında da görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.

İkili, son olarak Eylül ayında New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurul’u toplantılarında biraraya gelmişlerdi.

Rusya Dışişleri Bakanı, Mayıs 2017 tarihinde Washington’a gelmiş ve Beyaz Saray’da Başkan Donald Trump ve Rusya’nın ABD Büyükelçisi Kislyak’la bir görüşme yapmıştı. Rusya’nın Amerika seçimlerine müdahalede bulunduğu iddaları nedeniyle Amerika kamuoyunda bu buluşma uzunca bir süre tartışılmıştı.

Trump, Lavrov ve Kislyak’ın Oval Ofis’te verdikleri fotoğraf günlerce konuşulmuştu.

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