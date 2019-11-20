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Lavrov'dan Türkiye operasyona devam etmeyecek açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 20.11.2019 18:38 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ankara'dan Suriye’nin kuzeyine yönelik operasyona devam edileceğine ilişkin bir açıklama gelmediğini söyledi.

Lavrov'dan Türkiye operasyona devam etmeyecek açıklaması

Lavrov, SDG'nin de bölgeden çekilme sürecinin sonlandırılacağını belirtti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Rusya’nın mutabakata uymadığı yönündeki açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rus haber ajansı TASS'a göre Lavrov, Çavuşoğlu’nun Rusya’nın Türkiye’yle varılan mutabakatın yükümlülüklerini yerine getirmediğine yönelik sözlerinin “bir yanlış anlaşılma olduğunu” söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı, “Dün Türkiye hükümet üyeleri ve elçimiz iletişime geçti ve (hükümet), temsilcimize bunun bir yanlış anlaşılma olduğunun ve Ankara’da hiç kimsenin Rusya’nın üzerine düşeni yaptığını sorgulamadığının teminatını verdi” diye konuştu.

“Operasyon devam etmeyecek”

Ankara'nın Suriye'de operasyona devam edeceğine ilişkin bir açıklamasının da bulunmadığını belirten Lavrov, “Ne mevkidaşım ve dostum Sayın Çavuşoğlu ne de (İbrahim) Kalın, Barış Pınarı Operasyonu’nun sürdürüleceğini söylemiştir” ifadelerini kullandı.

Lavrov, Çavuşoğlu’nun ifadelerinin Rusya Savunma Bakanlığı tarafından ise şaşkınlıkla karşıladığını belirtti.

“SDG bölgeden çekiliyor”

Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) silahlı birliklerinin bölgeden çekildiğinin altını çizen Lavrov, “Geriye bazı küçük bölgeler kalsa da bu sürecin sonuçlandırılacağını” söyledi. Rus Dışişleri Bakanı, “10 kilometrelik derinlikte düzenli bir biçimde gerçekleştirilen ortak devriyelerin sürecin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan arasında varılan Soçi Mutabakatı’na uygun bir şekilde ilerlediğinin kanıtı olduğunu” belirtti.

ABD’nin Kürtlere yönelik tavrını da eleştiren Lavrov, Washington’ın Şam ile Kürtler arasındaki diyaloğu engelleme çabasında olduğunu söyledi. Lavrov, konuya ilişkin, “Biz tam tersi bir duruşu benimsiyoruz ve hem Kürtlerin haklarını hem de Türkiye Cumhuriyeti’nin yasal güvenlik haklarını teminat altına alarak sorunları çözmenin yalnızca Kürtlerle Şam arasındaki diyalogla mümkün olabileceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu ne demişti?

Türkiye Dışişleri Bakanı, Pazartesi günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığın 2020 bütçesine ilişkin soruları yanıtlarken Türkiye ile Rusya arasında imzalanan mutabakata ilişkin, “Burada şu anda bu mutabakatın gereğini yaptılar mı tamamen? Hayır yapmadılar, yapılması lazım. Biz mutabakat gereği üzerimize düşeni yaptık. Tacizler olduğu zaman da gereğini yaptık ama buradan bir netice alamazsak tıpkı Amerika ile denedikten sonra harekâtı başlattığımız gibi yine gereğini yapacağız. Bunun başka çaresi yok. Yanı başımızdaki terör tehdidini bizim mutlaka temizlememiz lazım” ifadelerini kullanmıştı.

Çavuşoğlu’nun sözlerini “şaşırtıcı” olarak karşıladıklarını belirten Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Igor Konaşenkov, Suriye’nin kuzeyine yönelik yeni bir askeri operasyon düzenlenebileceği yönündeki açıklamaların “bölgede gerginliğin giderilmesi yerine gerginliğin artmasına yol açacağını” söylemişti.

DW/SÖ, JD

© Deutsche Welle Türkçe

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