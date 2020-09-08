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Lavrov'dan Türkiye ve Kıbrıs Rum Kesimi Arasında Arabuluculuk Teklifi

08.09.2020 13:02 | Son Güncelleme

Kıbrıs Rum Kesimi’nde bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ve Kıbrıs Rum Kesimi arasında arabulucuk yapmaya hazır olduklarını dile getirdi

Lavrov'dan Türkiye ve Kıbrıs Rum Kesimi Arasında Arabuluculuk Teklifi

Kıbrıs Rum Kesimi’nde bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ve Kıbrıs Rum Kesimi arasında arabulucuk yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Kıbrıs Rum Kesimi Lideri Nicos Anastasiyadis’le biraraya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov “Türkiye’yle ilişkileriniz konusunda karşılıklı çıkarlara dayalı, uluslararası hukuka dayalı ve adil bir diyaloğu teşvik etme konusunda hazırız” dedi.

Lavrov özellikle son dönemde Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki doğal kaynak arama faaliyetleri nedeniyle gerginleşen ilişkiler ve yükselen tansiyona dikkat çekti.

Türkiye, Doğu Akdeniz’deki sismik arama faaliyetleri nedeniyle son dönemde Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi ve özellikle Fransa’yla karşılıklı olarak gerginlik yaşıyor. Almanya’da Türkiye ve diğer ülkeler arasında arabuluculuk yaparak tansiyonu düşürmeye çalışıyor.

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