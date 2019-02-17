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Lavrov’dan Washington Post muhabirine tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.02.2019 00:17 | Son Güncelleme

Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen 55’inci Münih Güvenlik Konferansı’nda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, konferansta gazetecilerin sorularını cevaplarken Washington Post muhabirinin ‘Esad’ sorusuna sert tepki gösterdi.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen 55’inci Münih Güvenlik Konferansı’nda düzenlenen panelde Rusya’nın politikalarını anlattı.

Lavrov’dan Washington Post muhabirine tepki

Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen 55’inci Münih Güvenlik Konferansı’nda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, konferansta gazetecilerin sorularını cevaplarken Washington Post muhabirinin ‘Esad’ sorusuna sert tepki gösterdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen 55’inci Münih Güvenlik Konferansı’nda düzenlenen panelde Rusya’nın politikalarını anlattı. Konuşmasının ardından programın moderatörü Wolfgang Ischinger, programa katılan gazetecilerin sorularını okuyarak Lavrov’a aktardı. Washington Post muhabirinin, “Rusya, Suriye’de garantör ülke oldu. Beşar Esad rejiminin tüm bölge için bir tehdit olmaktan çıkacağını ve kendi halkına karşı saldırıları durduracağını Rusya olarak garanti edebiliyor musunuz?” sorusu salonda buz gibi bir hava esmesine sebep oldu.

“Ne istersen yaz!”
Moderatör Wolfgang Ischinger’ın soruyu aktarması üzerine muhabire cevap Veren Lavrov, “Ne cevap verirsem vereyim, kendi işine gelen şeyi yazıyorsun. Ne istersen yaz!” diyerek soruyu cevaplandırmadı. Moderatör soruyu sorarken alaycı bir şekilde gülen Lavrov’un soruya tepki göstermesi ve muhabiri ciddiye almaması ünlü moderatör Wolfgang Ischinger’i oldukça güldürdü.

“Zaman hızla akıyor, ABD’den teklif gelmedi”
Bir gazetecinin, Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması-3 (START-3) Anlaşması ile ilgili Rusya’nın beklentilerine dair sorusunu cevaplayan Lavrov, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, START-3 anlaşmasının uzatılması teklifini defalarca yaptı. Bu anlaşmanın geçerlilik süresi 2021’de sona erecek. ABD’nin denizaltıları ve ağır bombardıman Tomahawk seyir füzelerine ilişkin rampaları konusundaki endişelerimizi daha önce belirttik. START-3 anlaşmasının uzatılması için Amerikalılardan istişare için bir istek görmedik. Fakat hala umudumuzu koruyoruz” ifadelerini kullandı.

Lavrov, İdlib sorularını yanıtladı
Yine konferansta bir muhabirin, “Rusya, İdlib’te askeri bir operasyon olmadan teröristlere karşı nasıl zafer kazanmak istiyor” sorusunu Soçi görüşmeleri üzerinden cevaplayarak, “Bildiğiniz gibi Türkiye tarafı ile İdlib’te muhalif grupları terörist gruplarından ayırmak için Eylül ayında bir anlaşma imzalandı. Şuana kadar El Nusra, İdlib’in yüzde 90’ını kontrol ediyor. İki gün önce Rusya, Türkiye ve İran Cumhurbaşkanları Soçi’de bir araya geldi ve bu konuyu tartıştılar” dedi.

Lavrov’dan ‘güvenli bölge’ yorumu
Lavrov açıklamasına devam ederek, “Şam yönetiminin rızası ile Rusya ve Türkiye ordusu tarafından kademeli olarak güvenli bölge oluşturularak ortak devriye alanı oluşturulacağı üzerinde anlaşma sağlandı. Nasıl olacağını birlikte göreceğiz” dedi.

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