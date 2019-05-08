Lavrov’dan Zarif ile yapacağı görüşmeye ilişkin açıklama

9 yıllık üvey baba tecavüzü onu yeme bağımlısı yaptı şimdi ise...

9 yıllık üvey baba tecavüzü onu yeme bağımlısı yaptı şimdi ise...

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile yapacağı görüşmede başta Tahran ve Washington arasında yaşanan nükleer kriz olmak üzere küresel ve yerel birçok konunun görüşüleceğini açıkladı. Görüşmenin ABD Başkanı Donald Trump’ın nükleer anlaşmadan çekilmesini duyurmasının yıldönümünde gerçekleşmesi dikkat çekti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile bugün Rusya’nın başkent Moskova’da bir araya gelecek. Lavrov, buluşma öncesinde görüşmenin içeriğine dair açıklamalarda bulundu. Lavrov, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma başta olmak üzere Suriye ve Venezuela krizleri gibi bölgesel ve küresel konular üzerine de görüşeceklerini aktardı. Lavrov, "Taraflar aralarında Suriye meselesi, Hazar Denizi’nin civarındaki durum, Güney Kafkasya’daki ve Orta Asya’daki gelişmeler, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) anlaşması ve Venezuela krizi gibi bölgesel ve küresel gündemler üzerine fikir alışverişi yapacak” ifadelerini kullandı.

"Rusya, İran’a uygulanan yaptırımları tanımıyor"

KOEP krizinde ABD’nin tavrını doğru bulmadıklarını belirten Lavrov, “Rusya, ABD tarafından İran’a uygulanan tek taraflı yasa dışı yaptırımları tanımıyor. Enerji piyasalarını da dahil olduğu küresel pazarlardaki bu tarz haksız rekabet oluşturan yöntemlerin ABD tarafından kullanılmasına karşın Uluslararası Atom Enerji Ajansı düzenli olarak İran’ın nükleer programa olan barışçıl tavrını onaylıyor” dedi.

Lavrov ayrıca İran ile işbirliği içerisinde olmanın Rusya’nın ulusal çıkarlarının yanı sıra Orta Doğu ve Orta Asya için de önemli olduğunu belirtti.

İran’dan bir sene sonra ABD’ye nükleer hamlesi

ABD Başkanı Donald Trump ise tam bir sene önce, 8 Mayıs 2018 tarihinde, 2015 yılında İran ile ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya arasında imzalanan nükleer anlaşmasından çekilme kararı aldığını açıklamıştı. İran Milli Güvenlik Kurulu tarafından çekilme kararının yıldönümünde, nükleer antlaşmadaki bazı taahhütlerin askıya alınmasına ilişkin verilen karar, İran Dışişleri Bakanlığınca Almanya, İngiltere, Rusya, Çin ve Fransa Büyükelçiliklerine bugün bildirildi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de alınan kararla birlikte nükleer antlaşmada sona gelinmediğini belirterek "Bu karar nükleer antlaşma çerçevesinde atılmış bir adımdır” kullandı.

