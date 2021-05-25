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  4. 'Laz Bakkal' Rize'ye gidemedi Kadıköy'de sokak ortasında arı kovanı kurdu

'Laz Bakkal' Rize'ye gidemedi Kadıköy'de sokak ortasında arı kovanı kurdu

25.05.2021 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kadıköy’de bakkalı olan Fatih Bostan, baba mesleği arıcılığı, Rize’ye gidemediği için İstanbul’da sürdürüyor. Bakkalının önündeki ağaca kovan koyan Bostan, karakovan balının çok kıymetli ve faydalı olduğunu söyledi. Sokaktan geçen vatandaşlar ise, şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

'Laz Bakkal' Rize'ye gidemedi Kadıköy'de sokak ortasında arı kovanı kurdu

Kadıköy’de 24 yıldır bakkalı olan Fatih Bostan arılara olan merakını gidermek ve baba mesleğini devam ettirmek için dükkanın önündeki ağaca karakovan kovanı koydu. Çevresinde 'Laz Bakkal' lakabıya tanınan Fatih Bostan,“Rize’de babam yapardı arıcılığı, bu bizim baba mesleği. Rize’ye gidemediğim için burada yapmaya karar verdim. Önce nostalji olarak peteğini koyduk sonra mumunu koyduk, içini döşedik. Oğul aldık. Çok güzel çalışıyor, balda yapıyor. Herkes çok beğendi. Rize'de bilinir, Karadeniz'de bilinir .Karakovan balı her yerde olmuyor. Kadıköy’de olunca görenin dikkatini çekiyor” diye konuştu. Karakovan balının çok faydalı olduğunu söyleyen Bostan yazdığı şiiri de okudu.

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Aynı sokakta esnaf olan İbrahim Varol da “Laz Bakkal komşum benim yine yaptı yapacağını. Sokakta ilk defa gördüm böyle kovanı. İnşallah olsun, yiyeceğiz baldan“ dedi.

Gürsel Bayraktaroğlu isimli vatandaş ise, “Köyümüzü buraya getirdi. Hoşumuza gitti, güzel de bal yapıyor. Kaç yıldır İstanbul’da yaşıyorum böyle bir şey önceden görmedim. Kendisine teşekkür ederim” diye konuştu.

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(DHA)

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Rize Kadıköy

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