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  4. Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi! Laz Kit konusu

Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi! Laz Kit konusu

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 10.01.2020 08:52 | Son Güncelleme

Başrollerini Tuğba Özay ile Çılgın Sedat'ın paylaştığı ve 27 Aralık 2019'da vizyona giren 28 oyuncunun rol aldığı 'Laz Kit' filmini sadece 27 kişi izledi!

Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi! Laz Kit konusu

Yusuf Atıcı ve Zeki Akıncı’nın yönettiği, komedi filmi 3 Ocak cuma günü vizyona girdi. Film açılış hafta sonunda 27 kişi tarafından izlendi.

454 LİRA HASILAT YAPTI

Amerika'dan küçük bir köye geldiği zaman beklenmedik olaylarla karşılaşan Kalemiti Ceyn'in hayatını anlatan Laz Kit filmi, yayınlandığı ilk haftada gişenin çok gerisinde kaldı.

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Boxofficeturkiye.com'daki bilgilere göre 28 kişinin rol aldığı ve 11 sinemada gösterilen filmi bir haftada sadece 27 kişi izledi, 454 lira hasılat yaptı.

LAZ KİT KONUSU

Kalemiti Ceyn, Amerika'dan küçük bir köye geldiği zaman beklenmedik durumlarla karşı karşıya kalır. Tarlaya giden genç kadın, burada erkeklerin saldırısına uğrar. Peşindeki erkeklerden kaçan Kalemiti Ceyn, köy meydanına geldiğinde duruma şahit olan Deli Kadir tarafından kurtarılır. Ancak olanlar bununla da sınırlı kalmayacaktır.

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Yönetmenliğini Yusuf Atıcı'nın üstlendiği, komedi türündeki Laz Kit filminin oyuncu kadrosunda Tuğba Özay, Çılgın Sedat, Sinan Bengier, Ahmet Çelik, Esra Sönmezer, Dost Elver gibi isimler yer alıyor.

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