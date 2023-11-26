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"Laz Kızı' bu sefer göğüs dekoltesi için fermuarını indirdi! "Akıl vermeyin bana para lazım"

26.11.2023 07:26 | Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz günlerde yaptığı TikTok yayınında verdiği göğüs dekoltesiyle gündem olan 'Laz Kızı' yaptıklarıyla sosyal medyayı sallamıştı. Bu sefer kazağının fermuarını indiren kadın "Akıl vermeyin bana para lazım" dedi.

TikTok'ta para kazanmak için göğüslerini sergileyen '@lazkizi3405' isimli kullanıcı sosyal medyayı sallamıştı.

Canlı yayın açan kadın kendisine para atılsın diye üzerindeki gömleğin düğmelerini açıp dekolte vermek isterken fazla açıldığını düşünüp bir düğmesini kaparken düğme kopmuştu. O anlar sonrası gündem olan Laz Kızı yeni paylaşım yaptı.

Ekran Alıntısı

Yayında, sadece eşinin çalıştığını, çocuğunun okula gittiğini ve ev kirasının 9 bin olduğunu söyleyen kadın bu sefer fermuarını indirdi.

'Laz kızı' lakaplı kadın dekolte vermek isterken düğmesi patladı! Bomba anlar 'Laz kızı' lakaplı kadın dekolte vermek isterken düğmesi patladı! Bomba anlar

Kendisine tavsiye verenlere de sitem eden Laz Kızı 'Akıl vermeyin, para verin, para lazım dedi.


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