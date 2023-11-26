"Laz Kızı' bu sefer göğüs dekoltesi için fermuarını indirdi! "Akıl vermeyin bana para lazım"

TikTok'ta para kazanmak için göğüslerini sergileyen '@lazkizi3405' isimli kullanıcı sosyal medyayı sallamıştı.

Canlı yayın açan kadın kendisine para atılsın diye üzerindeki gömleğin düğmelerini açıp dekolte vermek isterken fazla açıldığını düşünüp bir düğmesini kaparken düğme kopmuştu. O anlar sonrası gündem olan Laz Kızı yeni paylaşım yaptı.

Yayında, sadece eşinin çalıştığını, çocuğunun okula gittiğini ve ev kirasının 9 bin olduğunu söyleyen kadın bu sefer fermuarını indirdi.

Kendisine tavsiye verenlere de sitem eden Laz Kızı 'Akıl vermeyin, para verin, para lazım dedi.







