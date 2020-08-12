Lazanya nasıl yapılır? Lazanya tarifi nedir? MasterChef lazanya yemeğini gündeme getirdi!

MasterChef programı yemek ile ilgilenenler tarafından sıklıkla ve heyecanla takip ediliyor. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef lazanya yemeğini yeniden gündeme getirdi. Yarışmacıların farklı yemekleri en başarılı, en lezzetli ve en yaratıcı şekilde yapmaya çalıştığı programda lazanya yemeği de konu oldu. Şimdi lazanya nasıl yapılır sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. İşte lazanya tarifi ve malzemeleri...
Dünyaca ünlü bir yemek olan lazanya, lazanya ne demek sorusu ile araştırılıyor. Aynı zamanda televizyon izleyicileri lazanya yemeği hangi ülkenin sorusuna da yanıt arıyor. Lazanya nerenin yemeği sorusuna cevap olarak bu meşhur yemeğin İtalya asıllı olduğu biliniyor. Domates sosu, peynir ya da bir tür et sosu olan ragu ile beraber yapılan yemek, Türkiye’de de sıklıkla tüketiliyor.
Lazanya makarna türü bir yemek olarak görülse de su böreğinin domates soslu ve biraz daha sulu şekilde pişirilmiş çeşidi olarak da kabul edilebiliyor. Farklı katmanlar ve şekiller ile yapılabilen lazanya, mozzarella ya da ricotta peyniri ile hazırlanabiliyor. Aslında yemek lazanya hamuru ile anılıyor olsa da lazanya kelimesi ilk zamanlarda pişirme kabının ismiydi. Günümüzde ise bu lezzetli yemeğe lazanya adı veriliyor. Bazı ülkelerde lasagne, bazı ülkelerde de lasagna şeklinde geçiyor. MasterChef programında şeflerin yarışmacılara sorduğu soru nedeniyle lazanya haşlanır mı konusu da merak ediliyor.
İlk olarak lazanya neyden yapılır sorusuna yanıt olarak lazanya yemeği içinde kıymanın yanı sıra çok farklı malzemeler de kullanılabiliyor. Lazanya neli olur konusunda etli, sebzeli, deniz ürünlü ve ıspanaklı lazanya yapıldığı görülüyor. Ülkemizde sık sık beşamel soslu lazanya şeklinde hazırlanıyor. Hazır olarak da satın alınabilen hamur için lazanya nasıl haşlanır sorusunun yanıtı da araştırılıyor. Bazı lazanya hamurları direkt olarak kullanılabilirken bazılarının ise suda haşlanması gerekiyor. Özellikle hamur konusunda lazanya MasterChef programında çok daha uğraş gerektiren yöntemlerle yapılıyor.
Lazanya tarifi için ilk olarak iç harç hazırlanıyor. Çok sayıda kişi lazanya iç harcı nasıl yapılır konusunda araştırma yapıyor. Öncelikle kıyma, yağ ile beraber suyunu salıp tekrar çekene de kavruluyor. Ardından üzerine yemeklik doğranan soğanlar ilave ediliyor. Soğanlar kavrulduktan sonra salça ilave edilip kavurma işlemine devam ediliyor. Üzerine ince kıyılmış sarımsak, rendelenmiş havuç, biber ve küp küp doğranan domatesler ekleniyor. Bir süre bu şekilde pişen iç harca en son karabiber, tuz ve sıcak su ilave edilip 5 dakika daha pişiriliyor.
Lazanya tarifi doğrultusunda sonrasında beşamel sos hazırlanıyor. Devamında yemeğin hazırlanacağı fırın kabı yağlanıyor ve lazanya yaprakları kaba diziliyor. Üzerine beşamel sos sürülüp kıymalı harçtan bir miktar ekleniyor. Ardından rendelenmiş kaşar peyniri serpiliyor. Bu işlem bütün lazanya yaprakları dizilene kadar kat kat tekrar ediliyor. En sona kalmış olan beşamel sos lazanyanın üstüne dökülüyor ve son olarak bir kez daha kaşar peyniri rendeleniyor. Sonrasında lazanya yemeği 180 derecelik fırının içerisinde yaklaşık 25 dakika boyunca pişiriliyor.
Lazanya içerisinde kullanılan beşamel sos da araştırılıyor. Fransız asıllı bir yemek sosu olan beşamel sos, lazanya benzeri hamur işlerinde sıklıkla kullanılıyor. Beşamel sos nasıl yapılır sorusuna yanıt olarak öncelikle tereyağı, un, süt, tuz ve karabibere ihtiyaç duyuluyor. Beşamel sos tarifi için sos tenceresinde tereyağı eritiliyor, un ilave edilip kokusu çıkana kadar kavruluyor. Un kavrulduktan sonra üstüne süt eklenip bir süre karıştırılarak pişiriliyor. Ardından tuz ve karabiber eklenip beşamel sos ocaktan alınıyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum