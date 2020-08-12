Lazanya nasıl yapılır? Lazanya tarifi nedir? MasterChef lazanya yemeğini gündeme getirdi!

MasterChef programı yemek ile ilgilenenler tarafından sıklıkla ve heyecanla takip ediliyor. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef lazanya yemeğini yeniden gündeme getirdi. Yarışmacıların farklı yemekleri en başarılı, en lezzetli ve en yaratıcı şekilde yapmaya çalıştığı programda lazanya yemeği de konu oldu. Şimdi lazanya nasıl yapılır sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. İşte lazanya tarifi ve malzemeleri...

Lazanya nedir?

Dünyaca ünlü bir yemek olan lazanya, lazanya ne demek sorusu ile araştırılıyor. Aynı zamanda televizyon izleyicileri lazanya yemeği hangi ülkenin sorusuna da yanıt arıyor. Lazanya nerenin yemeği sorusuna cevap olarak bu meşhur yemeğin İtalya asıllı olduğu biliniyor. Domates sosu, peynir ya da bir tür et sosu olan ragu ile beraber yapılan yemek, Türkiye’de de sıklıkla tüketiliyor.

Lazanya makarna türü bir yemek olarak görülse de su böreğinin domates soslu ve biraz daha sulu şekilde pişirilmiş çeşidi olarak da kabul edilebiliyor. Farklı katmanlar ve şekiller ile yapılabilen lazanya, mozzarella ya da ricotta peyniri ile hazırlanabiliyor. Aslında yemek lazanya hamuru ile anılıyor olsa da lazanya kelimesi ilk zamanlarda pişirme kabının ismiydi. Günümüzde ise bu lezzetli yemeğe lazanya adı veriliyor. Bazı ülkelerde lasagne, bazı ülkelerde de lasagna şeklinde geçiyor. MasterChef programında şeflerin yarışmacılara sorduğu soru nedeniyle lazanya haşlanır mı konusu da merak ediliyor.