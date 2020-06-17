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Lazanya tarifi, ‘lazanya nasıl yapılır?’ diyenler için en orijinal haliyle!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Ev yapımı İtalyan tarzı lazanya tarifiyle karşınızdayız. Peynir, kıymalı domates sosu ve makarnanın nefis tadına doyamayacaksınız.

Lazanya tarifi, ‘lazanya nasıl yapılır?’ diyenler için en orijinal haliyle!

Daha önce hiç lazanya yapmadıysanız ve en iyi lazanya tarifini daha önce bulamadıysanız doğru yerdesiniz. Bir arkadaşınızı davet edin çünkü bu yemeği kendinize saklamak istemeyeceksiniz!

LAZANYA TARİFİ MALZEMELERİ

  • 12 yaprak lazanya (pişmemiş)
  • 250 gram kıyma
  • 1 soğan doğranmış
  • 2 diş sarımsak kıyılmış
  • 2 adet domates (1 kutu domates sosu da kullanabilirsiniz)
  • 1 yemek kaşığı salça

PEYNİR KATMANI

  • 1-1/2 su bardağı mozzarella
  • 2 su bardağı ricotta peyniri (tatlı lor da kullanabilirsiniz)
  • 1/4 su bardağı parmesan peyniri
  • 1/4 su bardağı taze maydanoz doğranmış
  • 1 yumurta

LAZANYA NASIL YAPILIR?

  • Fırını önceden 180 dereceye ısıtın. Lazanyayı paket üzerindeki talimatlara göre pişirin soğuk su altında durulayın ve bir kenara koyun.
  • Kıymalı harcı oluşturmak için et, soğan ve sarımsağı orta ateşte pişirin. Domates sosu ve salçayı ilave edin 5 dakika pişirin.
  • Orijinal lazanya tarifinde başamel sos yerine peynirli harç kullanılıyor. Bunun için ayrı bir kapta mozzarella, ricotta, parmesan peyniri, maydanoz ve yumurtayı birleştirin.
  • Lazanyayı pişireceğiniz kabı yağlayın. Önce biraz kıymalı harçtan koyun daha sonra üzerine lazanya dizin. Üzerine kıymalı harcı koyun onun üzerine de peynirli karışımı koyun. Lazanyalar bitene kadar aynı işleme devam edin. Son olarak üzerine kaşar peyniri rendesi koyabilirsiniz.
  • Fırın kabını folyo ile örtün ve 45 dakika pişirin. Kesmeden önce 10-15 dakika dinlendirin. Lazanya yapımı işte bu kadar kolay!
  • Dilerseniz peynirli harç yerine beşamel sos da yapabilirsiniz. Bunun için; 2,5 yemek kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşğı un ve 1,5 su bardağı süt ile bir sos hazırlayabilirsiniz.
  • Orijinal tarifinde ricotta ve parmesan kullanılan lazanya için evde olması daha muhtemel olan kaşar peyniri kullanabilirsiniz.

LAZANYA NEDİR?

Klasik İtalyan yemeği olan lazanya düz ve geniş makarna yapraklardır ve makarnanın en eski formlarından biri olarak kabul edilir. Geçmişte fırın kabının adı olan lazanya artık yemeğin adı olarak kullanılıyor.

LAZANYA HAMURU NASIL YAPILIR?

  • 2 adet yumurta
  • 2 su bardağı un
  • 2 yemek kaşığı ılık su
  • Tuz

HAMUR YAPILIŞI

  • Lazanya hamuru için ilk olarak unu elekten geçirin ve yoğurma kabına alın.
  • Ortasını hafif bir şekilde açın ve içine yumurtaları kırın. Tuzunu da ekledikten sonra hamuru yoğurmaya başlayın.
  • Hamurun kolay bir şekilde kıvam alması için 2 yemek kaşığı ılık su ilave edin.
  • Hamuru 5 dakika yoğurun. Kıvama gelince üzerini örtün ve yarım saat kadar dinlendirin.
  • Ardından hamuru merdane ile açın.
  • Hamur yufka kalınlığında olmalı.
  • Sonrasında hamurları tuzlu kaynar suda bir iki dakika kadar haşlayın. Sonrasında süzerek kulanıma hazır hale getirebilirsiniz. İşte lazanya tarifiniz bu kadar kolay.


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