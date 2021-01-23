Lazanyayı diş macunu tüpünde sunan ünlü şefe İtalyanlardan tepki: Vatandaşlıktan çıkarılmalı

İtalya'nın tanınmış şeflerinden biri, ülkenin klasik yemeklerinden lazanyayı "yenilikçi" bir yorumla diş macunu ve diş fırçası şeklinde sununca mutfak geleneklerine düşkünlükleriyle bilinen İtalyanlardan tepki çekti.

2017'de Masterchef İtalya yarışmasını kazanan 23 yaşındaki şef Valerio Braschi, Roma'daki restoranının menüsüne eklediği "Lazanya 2021" tabağıyla tartışma yarattı.

Lazanya 2021, diş macunu tüpünden sıkılan krema, diş fırçası şeklindeki hamur ve ağız çalkalama suyu görüntüsündeki parmesanlı sostan oluşuyor. Tabak, 10 yemekten oluşan ve 100 euro'ya sunulan tadım menüsünde yer alıyor.

Şef Braschi, İtalya'nın dünya çapında da en çok tanınan yemeklerinden olan lazanyaya getirdiği bu yorumu "Büyük bir İtalyan klasiğinin tamamen dönüştürülmüş hali" diye tanımladı.

Braschi, bu fikri nasıl bulduğu sorusuna yanıt verirken de bir çocukluk anısını yeniden canlandırmak için lazanyayı bu şekilde sunmaya karar verdiğini söyledi:

"Bu fikir nereden mi geliyor? Çocukluğumdaki bir anımdan. Bayramlardan sonraki sabah kalkar kalkmaz, buzdolabında önceki günden kalan lazanyadan bir çatal alır ve bununla dişlerimizi fırçalardık."