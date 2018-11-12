"Lazer epilasyon doktor kontrolünde yapılmadığında kalıcı yanık izlerine neden olabilir"

İSTANBUL, (DHA) DERMATOLOJİ Uzmanı Dr. Evren Gökeşme lazer uygulaması yaptırırken, uygulamanın doktor gözetiminde bir merkezde yaptırılmasının önemli olduğunu, aksi takdirde basit bir uygulama gibi görünse de doktor kontrolünde yapılmadığında kalıcı yanık izlerine neden olabileceğini belirtti.

Lazer epilasyon sırasında yanık vakalarının zaman zaman medyaya yansıdığını ifade eden Dr. Gökeşme kozmetik tedavilerin hepsinin ciddi tedaviler olduğunu ve uzman kontrolünde yaptırılması gerektiğini belirterek, "Sadece lazer epilasyon değil aynı zamanda kozmetik tedavilerin tamamı doktor kontrolünde bir klinikte gerçekleştirilmelidir. Lazer epilasyon ise basit bir uygulama gibi görünse de öyle değildir. Doktor kontrolünde yapılmadığında kalıcı yanık izlerine neden olabilir" dedi.

DOKTOR BULUNMAYAN MERKEZLERE TEDAVİ OLMAYIN

Lazer epilasyon yaptırırken dikkat edilmesi gerekenleri sıralayan Dr. Gökeşme sözlerine şöyle devam etti: "Lazer epilasyon yaz aylarında yaptırılmamalıdır. Güneşte yanmış, bronzlaşmış ciltlerde hassasiyet gelişme ihtimali daha yüksektir. Yine aynı şekilde lazer epilasyon yaptırdıktan hemen sonra güneşe çıkılırsa da aynı hassasiyet gelişebilir ve yanıklar oluşabilir. Bu nedenle oluşan yanıkların ve yanık izlerinin tedavisi ise daha zordur. Uygun fiyatlı gibi görünse dahi güvenilir olmayan, doktor bulunmayan merkezlere gidilmemelidir. Doktor kontrolünde olmaksızın yapılan lazer epilasyon işlemi sonucunda ikinci derece yanıklar gelişebilir. Bu yanıkların derinliğine bağlı olarak tamamen tedavisi mümkün olmayan yara izi-skar dokusu gelişme riski vardır. Ayrıca kişinin deri rengine bağlı olarak yanık bölgenin iyileşmesi sonrasında açık yada koyu renk dalgalanmaları izlenebilmektedir. Bu durumların da tedavisi hem maliyetli hem de zaman alıcıdır."

SADECE EPİLASYON DEĞİL TÜM TEDAVİLERDE DİKKAT EDİLMELİ

Aynı durumun botoks, dolgu ya da leke tedavileri gibi tedaviler için de geçerli olduğunu söyleyen Dr. Gökeşme, "En doğru uygulamayı doktor tespit eder. Botoksa ihtiyacı olduğunu düşünen birinin başka bir uygulamaya ihtiyacı olabilir. Ya da sivilce izlerinden belki daha basit bir yöntem ile kurtulabilecek bir hasta daha zor, meşakkatli süreçlere girebilir. Hangi tedaviye ihtiyacı olduğuna öncelikle doktor karar vermelidir. Güvenilir olmayan kişilere yaptırılan uygulamaların sonuçları sanıldığından daha ağır olabilir" dedi.

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