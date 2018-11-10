HABER

Lazer epilasyonda adeta kabusu yaşadı! Tazminat davası açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 12:42 | Son Güncelleme

Adana’da bir güzellik merkezinde vücuduna lazer epilasyonu yaptıran üniversite öğrencisi Sibel Doğru'nun (20), kol, bacak, bel ve göbek bölgesinde birinci derece yanıklar oluştu. Doğru, vücudundaki yanık izlerinin kalıcı olma ihtimalinin bulunduğunu belirterek güzellik merkezine 10 bin TL’lik tazminat davası açtı.

Lazer epilasyonda adeta kabusu yaşadı! Tazminat davası açtı

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Tıbbi Sekreterlik bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Sibel Doğru, 6 Kasım’da Seyhan ilçesinde bin 450 TL’ye anlaştıkları bir güzellik merkezinde vücuduna lazer epilasyon yaptırırken, normalin dışında acılar hissettiğini söyledi. Uygulama sırasında epilasyonu yapan görevliye acıların normal olup olmadığını sorduğunda, "Herkeste bu acılar yaşanabiliyor" cevabını aldığını belirten Doğru, seansın son bulmasını rica ettiğinde ise, "Bu saatten sonra vazgeçemezsiniz" yanıtını aldığını öne sürdü.

Epilasyonunun ardından eve giden Doğru, vücudunda oluşan acıya dayanamayıp, doktora gitti. Doktor epilasyon sırasında vücudunun yandığı, yanık izlerinin kalıcı olma ihtimalinin bulunduğu belirtti. Bunun üzerine Sibel Doğan, güzellik merkezinden şikayetçi olup, maddi ve manevi 10 bin TL'lik tazminat davası açtı.

lazer-epilasyonda-kabusu-yasadi_5218_dhaphoto5

SKANDAL SÖZLER: DAHA İYİ İŞLENMİŞ OLDU

Lazer epilasyon seansı sonrasında acılarının dinmediğini ve kollarında, bacaklarında, bel, göbek bölgesinde yanıklar meydana geldiğini belirten Sibel Doğru, "Daha sonra güzellik merkezine gidip yanıkların oluştuğunu söylediğimde rahat olmam gerektiği, herkeste böyle olabildiği söylenerek bana birkaç krem verildi. İşletme sahibiyle görüştüğümde, ‘Beğenmiyorsanız paranızı alıp gidersiniz’ dedi. Ben de rapor alarak şikayetçi oldum. Vücudumda hala yanma acıları hissediyorum. Doktorum ise izlerin kalıcı olma ihtimalini söyledi. İzlerin kalıcı hale gelmemesi için de ilaçlar kullanıyorum. Daha önce aynı aletle epilasyon yaptırmıştım ama böyle olmamıştı. Muhtemelen tecrübesizlik nedeniyle bu hale geldim. Maddi manevi 10 bin TL tazminat davası açtım. ‘Daha iyi işlenmiş oldu, daha iyi sonuçlar alırsınız’ diye dalga geçtiler” diye konuştu.

lazer-epilasyonda-kabusu-yasadi_5218_dhaphoto4

lazer-epilasyonda-kabusu-yasadi_5218_dhaphoto2

Kaynak: DHA

PARTNERÜnlü diziye damga vuran sevişme sahnesi daha yayınlanmadan...Ünlü diziye damga vuran sevişme sahnesi daha yayınlanmadan...
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruzBüyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Erzade nine, Atatepe'de saygı duruşunda bulunduErzade nine, Atatepe'de saygı duruşunda bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
lazer epilasyon epilasyon yanıkları

En Çok Okunan Haberler

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Adana'da esrarengiz olay! Kıl payı kurtuldu

Adana'da esrarengiz olay! Kıl payı kurtuldu

Devletten patrona maaş desteği!

Devletten patrona maaş desteği!

Ünlü oyuncular Söz dizisine transfer oldu! Söz'de 'Konsey' üyeleri kimler?

Ünlü oyuncular Söz dizisine transfer oldu! Söz'de 'Konsey' üyeleri kimler?

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti belli olmaya başladı

Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti belli olmaya başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TSK: Saldırı hazırlığındaki 15 terörist öldürüldü

TSK: Saldırı hazırlığındaki 15 terörist öldürüldü

Ölüm yıl dönümünde Atatürk'e büyük saygısızlık!

Ölüm yıl dönümünde Atatürk'e büyük saygısızlık!

Kültür ve Özne Toplantıları PAD'da düzenlenecek

Kültür ve Özne Toplantıları PAD'da düzenlenecek

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Annesinin mezarında dua ederken topraktan bebek çıktı!

Annesinin mezarında dua ederken topraktan bebek çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Instagram'da Atatürk paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Instagram'da Atatürk paylaşımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.