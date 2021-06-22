Lazer göz çizdirme ameliyatı (excimer lazer) nedir, kimlere yapılamaz? Öncesi ve sonrasıyla lazer göz çizdirme ameliyatı

Excimer lazer yani lazerle göz çizdirme ameliyatı miyopi, hipermetropi ve astigmat kusuru gibi gözlüğe mahkum eden durumları ortadan kaldırmaya yarayan geçen yüzyılın en önemli tıbbi buluşlardan birisidir.

Sonuçlar gittikçe mükemmelliğe yaklaşmış durumdadır, şu anda hemen hemen kendi sorunlarını bütünüyle çözmüş olan bir lazer teknolojisidir.

EXCIMER LAZER KİMLERE UYGULANMAZ?

Excimer lazer yani lazerle göz çizdirme ameliyatı küçük yaştaki insanlara uygulanmamalıdır. Alt sınır olarak 18 yaştır, üst sınırı koymamaktayız. Göz uygunsa 18 yaşından itibaren excimer lazer uygulanabilmektedir.

Excimer lazer kimlere uygulanmaz dendiğinde hastaya özel olarak bu sorunun cevabı değişmektedir. Örneğin; hamile bir kadına hamileliği sırasında excimer lazer uygulamayı istemeyiz. Çünkü korneada hamilelik süresince hormonal etkilenmelerle bir takım değişiklikler olur.

Kontak lensini henüz çıkarmış birisine o anda excimer lazer uygulanmaz. Kontak lens bir müddet takılmaz, kornea özgün haline gelir, daha sonra excimer lazer uygulanır.

Doğum kontrol hapı almakta olanlar için de o sürecin tamamlanmasını ya da ara verilmesini isteriz.

Belirgin romatizmal hastalıkları olan, tiroid hastalığı olan bazı hastaları seçip onları uygun bulmayabiliriz. Ama bütün bu hastalığa sahip olan kişiler içerisinde excimer lazer yapılan hastalar da vardır. O nedenle bu kişiye özel değişmektedir. Her kişi kendine özgüdür. Sabit olarak söylenebilecek; hamilelik ve 18 yaşın altıdır.

Şeker hastalığı bizzat excimer lazer (göz çizdirme ameliyatı) için bir engel değildir. Şeker hastalığına bağlı olarak göz içerisinde kanama ya da retina hastalığı varsa excimer lazer yapılmaz. Bunun nedeni önceliğin değişmiş olmasıdır. Kişinin daha ciddi bir tıbbi sorunu varken, gözlükten kurtulması için çaba göstermek mantıklı değildir.

Kontrolü zor, ilerlemiş veya takipte bir takım zorluklar yaşayacağımız göz tansiyonu hastalarına excimer lazer yapmayı tercih etmemekteyiz.

Bunlar belirli miktarda değişen, hastaya göre esnetilen kurallardır.

EXCIMER LAZER AMELİYATI ÖNCESİ HANGİ TESTLER YAPILMALIDIR?

Bir kişinin gözünün yapısının excimer lazere uygun olup olmadığı kapsamlı inceleme gerektirir. Bir takım kapsamlı testler yapmak gerekmektedir. Bu testlerin tümü hastanın gözüne herhangi bir şey değdirmeden yapılır. Topografi korneanın bir tür yüzey haritasının çıkartılmasıdır. Korneanın dik ve çukur kısımlarının aritmetiksel değerlerle ifade edilmesini sağlar ve son derece önemlidir. Kornea topografisi filmi görülmeyen bir hastanın excimer lazere uygun olup olmadığı asla söylenemez.

Korneanın kalınlığının saptanması da önemlidir. Pakimetri denilen bir testle de korneanın kalınlığı saptanır. Excimer lazer uygulamaları için korneanın kalın olması istenir, çok fazla düz ve dik olması istenmez.

Excimer lazer kararı vermemiz için, göz bebeğinin ışığın güçlü veya zayıf olduğu ortamlarda büyüdüğü ve küçüldüğü zamanlarda çaplarının ne olduğu değerleri önemlidir.

Korneanın wavefront denilen bir analizi muhakkak yapılmalıdır. Bu da excimer lazerden sonra hastanın ne kadar memnun kalacağını göstermektedir. Wavefront unsuruna dikkat edilmeden yapılan excimer lazerden sonra, hasta yüzde 100 görse bile gördüğünün kalitesinden memnun kalmayabilir. O nedenle seri incelemeyi yapmak gerekir.

Bu muayeneler excimer lazer için özgündür. Bunun dışında excimer lazer düşünen bir kişide rutin klasik göz muayenesi ilk yapılması gerekendir. Kişinin gözünde herhangi bir hastalık olmaması görülmek istenir. Daha sonra excimer lazere özgü testler yapılır.

Testlerin uygulaması 10 dakikaya sığmaktadır. Herhangi bir ağrı ve sıkıntı yaratmayan, göze bir cihazın temas etmesine gerek olmadan yapılan testlerdir.

EXCIMER LAZER TEKNİKLERİ NELERDİR?

Excimer lazer uzun yıllar önce ortaya çıkarıldığında tek bir tekniği vardı. Sadece PRK adını alan teknik uygulanıyordu. Yıllar içerisinde bu yöntemin sakıncaları giderildi ve şu anda sakıncasız bir PRK yöntemi vardır. Ama PRK sınırlı bir yöntemdi, belirli numaraların üzerindekilere uygulanamıyordu. Dahası hastaya uygulama sonrası 4-5 gün eziyet veriyordu. Gözde batma, kanlanma, sulanma, yanma oluyordu ve kişiler gün ışığına çıkamıyordu, loş ortamda kalma ihtiyacı hissediyordu.

PRK'nın eziyet yaratıcı unsurları günümüzde azaltıldı. Uygulanma spektrumu da arttırıldı. Eskiden miyop olan kişilere PRK yapılması biraz zordu, şimdi 6 numaraya kadar bu yapılabiliyor. Astigmat hiç düzeltilemiyordu, günümüzde ise yeni teknolojinin yarattığı faydalarla astigmatlar epeyce düzeltilebiliyor.

Daha yüksek numaralı, miyoplara, astigmatlara ve hipermetroplara uygulamak için yıllar içerisinde yeni bir yöntem geliştirildi, bu yöntemin adı LASIK.

LASIK yöntemiyle korneadan kuru soğan içindeki zar kalınlığında bir zar kaldırılır. Bu zar kaldırılır, bir şapka gibi yana alınır. Bu zarın altında kalan kornea dokusuna excimer lazer uygulaması yapılır. Sonra da tül gibi incecik zar orijinal konumuna getirilip yatırılır ve hemen oraya kaynar.

Çok daha yüksek numaralar LASIK'in sunduğu avantajlarla düzeltilmeye başlandı. Ameliyat sonrası hastaların konforu bozulmamaktadır. PRK'da olduğu gibi batma, yanma, ağrı gibi yakınmalar hastalardan uzak tutulmaktadır. O nedenle LASIK klasik bir altın uygulama tarzında belirdi.

PRK ile LASIK arasında yer alan yöntemler de bulunmaktadır. Bunlar da seçilmiş vakıalara hala başarıyla uygulanmaktadır.

Intralase adında kullanan yöntem LASIK'dir. Tek fark, LASIK'de mikroton denilen cihazla zar kesilerek çıkartılır. Intralase ile ikinci bir lazer uygulayarak zar kesilip çıkartılabilir.

Son zamanların flaş ilerlemesi presbymax tekniğidir. 40 yaşından sonra yakın görmede bozulma başlar, okuma zorluğu daha önceki excimer lazer yöntemleriyle giderilemiyordu. Presbymax excimer lazer ile hastanın miyopisi, hipermetropisi, astigmatı düzeltilmekte ama 40 yaşın üzerindeyse hastanın yakın okuma sorunu da giderilmektedir.

Kişilerin 40 yaşından sonra gazete okurken, tırnaklarını keserken, cep telefonuyla mesaj atarken ya da kol saatine bakarken gözlük takma ihtiyacı bu yöntem sayesinde kalmayacaktır.

EXCIMER LAZER AMELİYATI SONRASI NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Lazerle göz çizme ameliyatı sonrası kullanılması gereken damlalar vardır. Bu damlaları düzenli olarak kullanmak son derece önemlidir. Lazerin yarattığı etki kadar bir etki, damlaların usulüne uygun şekilde kullanılmasını gerektirmektedir. Bir hafta kadar göze darbe almamak ve gözü sert hareketlerle ovuşturmamak anlamlıdır. Üçüncü aya kadar gözün bir biçimde ameliyatlı ve duyarlı olduğunu, tam normal olmadığını düşünüp bunu hep hatırlamak önemlidir.

Üçüncü aydan sonra sanki böyle bir operasyon göze uygulanmamış gibi davranılmaya başlanabilir. Örneğin; tüple derin denize dalan birisi bu alışkanlığını ilk 3 ay terk etmek zorunda kalır. Halı sahada futbol oynayan bir hasta gözüne rakip futbolcunun dirseği çarpabilir kaygısıyla 3 ay böyle bir aktiviteden uzak kalmalıdır. O nedenle bundan korunmalıdır.

LASIK uygulamasından hemen bir gün sonra, göze su değmesinde herhangi bir sakınca kalmaz. PRK türü uygulamalarda ise göze 3-4 gün su değmemesini tercih etmekteyiz.

Excimer lazerden sonra kadınların en sık sorduğu sorulardan bir tanesi göz makyajının zamanlamasıdır. Korneadan zar kaldırarak yapılan uygulamalarda operasyonun ertesi günü göz makyajı izni verilebilir. PRK türü uygulamalarda ise 72-96 saat sonra bu izin verilir.

Excimer lazer uygulandıktan sonra bir hafta kadar geceleri araba kullanmamayı tercih etmek iyi olabilir. Çünkü karşıdan gelen arabaların farları gözlerde kamaşma yapabilir. Bu, araba kullanmayı tümüyle olanaksız kılmaz ama kişiyi yorar ve zorlar. Zorunlu bir durum varsa elbette sakıncası yoktur, dikkatli ve yavaşça araba kullanmak mümkündür.

Renkli numarasız kontak lenslerin excimer lazerden sonra takılmasının hiç bir sakıncası yoktur. Kişi arzu ediyorsa, excimer lazerden sonra renkli numarasız kontak lens takabilir.

Söylenmesi gerekenler temelde bunlardır, hasta açısından doktor kontrolünde kalmak, tüm öğütlerin yerli yerinde işlerlik kazanması, başarı açısından son derece önemlidir.

EXCIMER LAZER AMELİYATININ RİSKLERİ NELERDİR?

Excimer lazer bir tür cerrahi yöntem olarak ele alınırsa, tüm cerrahi yöntemlerdeki riskler bunda da söz konusu denebilir. Ama excimer lazeri ne kadar cerrahi bir yöntem olarak düşünebiliriz o da tartışma konusudur.

Excimer lazerde ürkütebilecek teorik ve pratik riskler şunlar olabilir; göze değerek bir iş yapıldığı için gözün mikrop kapmasıdır. Olağanüstü nadirdir, hele hasta ameliyattan sonra kendisine verilen ilaçları düzgün kullanıyorsa. Çünkü bu ilaçların içerisinde antibiyotik damlalar vardır, kişiyi mikroptan korur.

Lasikte bazı sıkıntılar olabilir. Zar kaldırma işlemi sırasında zar delinebilir, yırtılabilir, bütünüyle kopabilir ama bunların her birinin de genellikle bir çaresi vardır. Psikolojik olarak hastayı etkileyen bir sorun olabilir, sonuçta bir risk olarak ele alınamaz.

Excimer lazerde riski en uç noktada körlük olarak ele alacaksak, excimer lazerle birlikte körlük olmaz.

Lasik yönteminden sonra tedirgin olunabilecek en önemlisi ektazi adı verilen bir tablo olabilir. Ektazi, korneanın öne doğru bombeleşmesi ve incelmesi anlamına gelir. Yüksek numaralı bir miyopi ve astigmatla seyreder, hastanın görme kalitesi ileri derecede düşer.

Ektazinin, korneanın çok inceltildiği, çok genç hastalarda, aşırı yüksek numaraları düzeltmek için excimer lazer kullanıldığında daha sık gözüktüğü bilinen bir tablodur.

Yaklaşık olarak, 15-20 binde bir gözüktüğü düşünülmektedir. Cross linking özel yöntemiyle tespit edildiğinde durdurulmaktadır. Özel bir takım kontakt lens tedavileriyle hastanın iyi görmesi sağlanmaktadır.

En kötü olasılıkla korneada doku değişimi ameliyatı gerekebiliyor, yapıldığında hasta görmesini sürdürüyor. Ama bunlar ileri derecede nadir gözüken sıkıntılardır.

Lasik uygulanan hastalar işlemden sonra gözünü çok sıkıyorsa, lazer uygulanan yerdeki zarda kırışmalar olabilir. Bunlar görme kalitesini bozduğu için ertesi günkü kontrolde özel bir sıvıyla yıkanarak düzeltilebilir.

