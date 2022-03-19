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Lazer mi akıllı mercek mi? Hangisini seçmeliyiz?

19.03.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lazerle göz çizdirme mi, akıllı mercek mi? Son yıllarda göz rahatsızlığı yaşayanların kafasını kurcalayan soruların başında geliyor. Gelişen teknolojinin sağlığa yansıması olan çözümler sayesinde birçok sorun, sorun olmaktan çıkıyor. Bunlardan biri de göz rahatsızlıkları. Göz rahatsızlıkları için lazer mi akıllı mercek mi sorusunun cevabını uzmanı verdi.

20 ve 45 yaşları arasında lazeri daha çok fazla tercih ediyoruz. 45 yaşından sonra akıllı mercek daha fazla yer kazanıyor çünkü 45 yaşına kadar kendi merceğimiz zaten çalışıyor oluyor. Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Prof. Dr. Orkun Müftüoğlu, lazer ve akıllı mercek uygulamalarının kimler için uygun olduğunu ve her iki yönteminde uygulanabildiği durumları tüm ayrıntılarıyla sizler için anlattı.

GÜNÜMÜZDE ÖZEL FORMÜLLER VAR

45 yaşına kadar akıllı mercek uygulaması çok nadir olarak gerekiyor. Akıllı mercekleri ise aslında çok yüksek hipermetroplar dışında, 50-55 yaşından sonra daha fazla uyguluyoruz. Bazı durumlarda ise hastamız daha önce lazer olmuş oluyor ve yakın görmesi bozulmuş olabiliyor. Bu gibi durumlarda akıllı mercek uygulanabiliyor ancak planlanması ve hedef yapılması açısından daha zordur. Günümüzde özel formüller sayesinde bunların üstesinden gelebilmekteyiz.


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