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Lazio Galatasaray maçı ne zaman saat, kaçta ve hangi kanalda? Aslan liderlik maçında!

09.12.2021 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı 5 maçın ardından 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak, namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray, Lazio ile birincilik maçına çıkacak. İstanbul’daki ilk maçında Lazio’yu 1-0 yenen temsilcimiz Galatasaray, bu mücadeleden puanla ayrılması durumunda, gruplardan lider olarak çıkacak.

Lazio Galatasaray maçı ne zaman saat, kaçta ve hangi kanalda? Aslan liderlik maçında!

Galatasaray gibi gruplardan çıkmayı garantileyen Lazio ise 2 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. İtalyan ekibi Lazio, tek mağlubiyetini ise temsilcimiz Galatasaray karşısında yaşadı. İtalya’da deplasmanda son maçını oynayacak olan sarı-kırmızılıların kadrosunda bu maç öncesi 3 eksik bulunuyor.

LAZIO GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Roma Olimpiyat Stadı'nda bu gece saat 23.00'te başlayacak Lazio-Galatasaray maçında İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande düdük çalacak. Mücadele, Exxen’de canlı yayımlanacak.

Grubunda oynadığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 11 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, namağlup konumunda bulunuyor. İtalyan ekibi Lazio ise 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle, 8 puanda 2. sırada yer alıyor.

E Grubunda henüz galibiyetle tanışamayan Fransız ekibi Marsilya ise 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak, 4 puanla 3. sırada yer alıyor. Rusya temsilcisi Lokomotif Moskova ise 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 2 puanda grupta 4. ve son sırada bulunuyor.

Galatasaray ve Lazio, grupta liderlik mücadelesi verecekken, Marsilya ve Moskova ise UEFA Konferans Ligi’nde play-offlara katılmak için yarışacak.

Öte yandan Galatasaray ve Lazio arasında İstanbul'da oynanan ilk mücadeleden, temsilcimiz 1-0 galip ayrılmıştı.

Galatasaray, Lazio karşısında bugün puan alması hâlinde grubu lider bitirerek, doğrudan son 16’ya yükselecek. Sarı-kırmızılı takım, Lazio’ya yenilmesi durumunda ise grubu 2. sırada tamamlayacak.

Statü gereği gruptan ilk sırada çıkacak takım, şubatta maç yapmayacak ve direkt olarak 16 turuna yükselecek.

  1. olan takım da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. bitiren bir ekiple son 16 turuna kalmak için play-offta yarışacak.

MUHTEMEL İLK 11

Muslera, Nelsson, Yedlin, Aanholt, Marcao, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Feghouli, Morutan, Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu.

CİCALDAU YOK

Sarı-kırmızılı takımda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau, Lazio maçında sahada olamayacak.

Lazio Galatasaray maçı ne zaman saat, kaçta ve hangi kanalda? Aslan liderlik maçında!

Galatasaray’da sakatlığı süren Sasha Boey ile henüz hazır olmayan Arda Turan da maç kadrosuna alınmadı.

UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan, Fatih Öztürk ve Gustavo Assunçao da Lazio maçında görev yapamayacak.

TERİM RAHATSIZLIĞINA RAĞMEN TAKIMIN BAŞINA OLACAK

Sarı-kırmızılı takımda yaşadığı mide bağırsak sistemi sorunu sebebiyle bir süre hastanede tedavi gören Fatih Terim, rahatsızlığına rağmen takımının başında olacak.

Lazio Galatasaray maçı ne zaman saat, kaçta ve hangi kanalda? Aslan liderlik maçında!

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Galatasaray Futbol Kulübü
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