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Lazkiye'de patlama: 1 ölü, 14 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.01.2019 18:40 | Son Güncelleme

SURİYE'nin Lazkiye kentinde öğleden sonra bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü, 14 kişi de yaralandı.

GAZİANTEP, (DHA)- SURİYE'nin Lazkiye kentinde öğleden sonra bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü, 14 kişi de yaralandı.
Suriye rejiminin kontrolünde olan Lazkiye'nin en işlek noktalarından olan El Hemam meydanında öğleden sonra bomba yüklü araç infilak etti. Patlamada 1 kişi öldü, çevrede bulunan 14 kişi yaralandı. Güvenlik güçleri patlama sonrası alarm durumuna geçti. Saldırının ne amaçla veya hangi örgüt tarafından yapıldığı henüz netlik kazanmazken, patlama sonrası bölgede bulunan ikinci patlayıcının da kontrollü şekilde infilak ettirildiği bildirildi.
Suriye'nin Haseke kentinde dün bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 5 PKK/PYD'li terörist ölürken, 2 ABD askeri ise yaralanmıştı. Menbiç'te ise geçen 16 Ocak günü bir lokantaya düzenlenen canlı bomba saldırısında 4'ü ABD askeri, 15 kişi ölmüş, çok sayıda kişi de yaralanarak hastanelere kaldırılmıştı.

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