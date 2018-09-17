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Lazkiye’ye Füze Saldırısı 

17.09.2018 23:58 | Son Güncelleme

Suriye devlet medyası, Lazkiye kentindeki birkaç noktaya füzeler atıldığını, füzelerin hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini bildirdi. El İhbariye televizyonu, füzelerin İsrail tarafından atıldığını belirtti

Lazkiye’ye Füze Saldırısı 

Suriye devlet medyası, Lazkiye kentindeki birkaç noktaya füzeler atıldığını, füzelerin hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Resmi SANA haber ajansı, füze saldırısında devlete ait teknik endüstri kurumlarının hedef alındığını belirtti.

Devlet televizyonu El İhbariye, saldırının arkasında İsrail’in olduğunu kaydetti.

Bir askeri kaynağa dayandırılan haberde, “Hava savunma sistemleri denizden Lazkiye kenti yönüne doğru gelen düşman füzelerine karşı koydu ve bazılarını havada vurarak engelledi” ifadesi kullanıldı.

Merkezi İngiltere’de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ülkenin batısında hükümetin kontrolundaki kentte büyük patlamaların duyulduğunu kaydetti. El İhbariye, patlamaların yaklaşık yarım saat sürdüğünü bildirdi.

Gözlemevi, füzelerin Lazkiye’nin doğusundaki teknik endüstri kurumunun mühimmat deposunu hedef aldığını belirtti.

Ölü ya da yaralı sayısına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

ABD ve İsrailli yetkililer, İran ve Hizbullah’ın Suriye’deki silahlı varlığını sona erdirmesi gerektiğini sürekli vurguluyor. İsrail, İran’ın Suriye’de giderek varlığını arttırmasına müsaade etmeyeceğinin altını çiziyor.

Lazkiye’ye saldırı, Türkiye ve Rusya’nın İdlib’e Suriye hükümetince bir operasyon yapılmaması konusunda anlaştığının açıklanmasının birkaç saat sonrasına denk geldi.

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