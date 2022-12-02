LC Waikiki çalışma saatleri: LC Waikiki saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

LC Waikiki açılış kapanış saatleri en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Türkiye’nin her ilinde pek çok mağazası bulunan Waikiki açılış ve kapanış saatleri AVM içinde ve dışında olan mağazalarda değişiklik gösteriyor. Resmî tatillerde de açık olan mağazalar haftanın 7 günü aynı saatlerde hizmet veriyor.

LC Waikiki çalışma saatleri nedir?

LC Waikiki çalışma saatleri tüm Türkiye'de aynıdır. Ancak alışveriş merkezi içerisinde hizmet veren LC Waikiki mağazalarıyla alışveriş merkezi dışında hizmet veren LC Waikiki mağazalarının çalışma saatleri farklılık gösterir. Alışveriş merkezi bünyesinde hizmet veren LC Waikiki çalışma saatleri alışveriş merkezinin mesai saatlerine göre değişiklik gösterir. Bunun yanı sıra fiziki olarak alışveriş merkezi dışında hizmet veren LC Waikiki çalışma saatleri farklılık gösterebilir.

LC Waikiki saat kaçta açılıyor?

LC Waikiki açılış saati 09.00’dur. Alışveriş merkezi içerisinde yer alan LC Waikiki açılış saati ise 10.00’dur. LC Waikiki çalışanları vardiyalı sistemde çalıştıkları için LC Waikiki öğle arası saatleri içerisinde de hizmet vermeye devam eder.

LC Waikiki saat kaçta kapanıyor?

Kapanış saatine kadar hiç ara vermeden açık olan mağaza kapanış saatleri sabittir. LC Waikiki kapanış saati 22.00’dır. AVM içindeki ve diğer tüm mağazalardaki kapanış saatleri aynıdır. Yaz ve kış aylarında açılış kapanış saatlerinde bir değişiklik olmaz.

LC Waikiki hafta sonu çalışma saatleri nedir?

LC Waikiki haftanın 7 günü açık olan mağazaları ile müşterilerine hizmet verir. Çalışma saatleri hafta içi ve hafta sonu değişiklik göstermez. LC Waikiki Cumartesi Pazar açılış ve kapanış saati sabah 09.00 ila 10.00 arasında değişiklik gösterir. Kapanış saati de 22.00 olarak belirlenmiştir. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte online olarak haftanın 7 günü 24 saat internet üzerinden LC Waikiki alışverişleri yapmak mümkündür. Mağazaya ya da adrese teslim seçenekleri ile alışverişler gerçekleştirilebilir.

LC Waikiki Ramazan ve Kurban Bayramı arifelerinde 10.00’da açılır. Dinî bayram arifelerinde LC Waikiki saat 10.00'dan 24.00’a kadar açık kalır. Bayramın ilk günü genellikle mağazalar kapalıdır. 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim ve 30 Ağustos gibi resmî tatillerde LC Waikiki mağazaları hizmet vermeye devam eder.



