LDH (Laktat dehidrogenaz) nedir? LDH düşüklüğü ve yüksekliği

Laktat dehidrogenaz (LDH) hücre metabolizmasında önemli bir rol oynayan bir enzimdir ve hücre hasarı veya hastalıkların belirteçlerinden biri olarak kullanılabilir. LDH seviyelerinin yüksekliği birçok farklı hastalık veya durumun varlığını gösterebilir ancak kesin bir tanı için ek testler gereklidir. Ayrıca LDH seviyelerinin izlenmesi, belirli tıbbi tedavilerin etkinliğini değerlendirmek için de önemlidir.

LDH (Laktat dehidrogenaz) nedir?

Laktat dehidrogenaz (LDH), vücutta birçok dokuda bulunan bir enzimdir. Kaslar, karaciğer, böbrekler, kalp, pankreas ve kırmızı kan hücreleri gibi dokularda yüksek konsantrasyonlarda bulunur. LDH, hücrelerde enerji üretimi için önemli bir rol oynar.

LDH (Laktat dehidrogenaz) normal değeri kaç olmalı?

LDH (Laktat Dehidrogenaz) normal değerleri yaşa ve cinsiyete göre değişir. Yaşlara göre normal LDH aralıkları şunlardır:

0-1 ay: 225-600 U/L

1-2 ay: 175-425 U/L

3-6 ay: 125-350 U/L

6-12 ay: 100-300 U/L

1-2 yaş: 75-250 U/L

3-10 yaş: 60-200 U/L

11-17 yaş: 40-175 U/L

18-60 yaş: 35-160 U/L

61 yaş ve üzeri: 35-190 U/L

LDH (Laktat dehidrogenaz) düşüklüğü nedir?

LDH (Laktat dehidrogenaz) düşüklüğü bu enzimin kandaki seviyesinin normalden daha düşük olması anlamına gelir. Bu durum nadir bir durumdur ve genellikle bir sağlık sorununun belirtisi değildir. LDH (Laktat dehidrogenaz) düşüklüğü neden olur sorusunun yanıtı için:

C vitamini eksikliği

Bakır eksikliği

Kas zayıflığı

Karaciğer yetmezliği

Böbrek yetmezliği

Bazı ilaçların yan etkileri

LDH (Laktat dehidrogenaz) yüksekliği nedir?

LDH (Laktat dehidrogenaz) yüksekliği bu enzimin kandaki seviyesinin normalden fazla olması anlamına gelir. Bu durum birçok farklı doku veya organın hasar gördüğünü gösteren bir belirti olabilir. LDH (Laktat dehidrogenaz) yüksekliği neden olur sorusuna yanıt vermek gerekirse bunlar:

Kas hasarı (yoğun egzersiz, yaralanma, kas erimesi vb.)

Karaciğer hastalıkları

Kalp hastalıkları

Böbrek hastalıkları

Pankreas hastalıkları

Hematolojik hastalıklar

Enfeksiyonlar

Bazı ilaçların yan etkileri

LDH yüksekliğinin her zaman önlenmesi mümkün değildir ancak LDH yüksekliği, altta yatan bir hastalığın belirtisi olduğu için tedavi edilmesi gereken bir durumdur. Altta yatan hastalık riskini azaltmak için sağlıklı bir yaşam tarzını sürdürmek, kronik hastalıkları takip etmek, enfeksiyonları iyileştirmek, düzenli sağlık kontrollerini yaptırmak önemlidir.

Bu bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tıbbi bir sorununuz varsa lütfen doktorunuza danışınız.





