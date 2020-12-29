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Ldl nedir? Uygun değerler kaç olmalıdır?

29.12.2020 17:27 | Son Güncelleme:
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Ldl nedir? Uygun değerler kaç olmalıdır?

Düzensiz beslenme ile birçok sorunun yaşanması kaçınılmazdır. Aşırı ve düzensiz beslenmeye bağlı olarak Ldl kolesterolü ortaya çıkar. Ldl nedir sorusu kapsamında kolesterol seviyelerinin ideal ölçüleri, yükselmesi veya düşmesinin nedenleri ve çözümleri hakkında bilgileri derlediğimiz içeriği inceleyebilirsiniz.

Ldl nedir sorusunun cevabı olarak, çoğunlukla hayvansal ürünlerde bulunan ve mum kıvamında bulunan kan yağının(kolesterol) içerdiği protein olduğu söylenebilir. Kolesterol, Ldl (düşük yoğunluklu) lipoproteinin yanı sıra Hdl (yüksek yoğunluklu) ve Vdl (çok düşük yoğunluklu) proteinlerden oluşur. Bunlar bir bütün halinde çalışır.

Kolesterol Bileşenlerinin İşlevleri

Ldl, Hdl ve Vdl, çeşitli özellikleri ile vücudu etkiler. Bunların sağlıklı yaşam açısından belirli değerlerde kalması gerekir. Düşük yoğunluklu kolesterol karaciğerde oluşarak kan yolu ile çeşitli organlara ve sinir sistemine taşınır. Karaciğerin işlevini yerine getirmesine katkıda bulunmasının yanı sıra hormon üretilmesini sağlar. Ancak, damar duvarlarına tutunan Ldl kolesterol, burada katman oluşturarak tıkanıklık oluşmasına sebep olabilir. Tıkanıklık da kolesterol seviyesini arttırarak sağlık açısından olumsuz sonuçlar ortaya çıkartabilir. Diğer proteinler arasında bulunan ve yağ moleküllerini su içindeki hücrelere taşıyan Hdl proteinin yüksek olması kalp sağlığı açısından iyi olarak değerlendirilir. Vdl ise Ldl gibi katman oluşturmasına karşılık enerji sağlayan trigliserid (yağ) içerir. Sağlık açısından, Ldl ve Vdl rakamlarının düşük olması, Hdl’nin de yüksek olması gerekir.

Sağlık Açısından İdeal Ldl Rakamları

Ldl kolesterol seviyesi, ilerde tehlike oluşturmaması açısından düzenli aralıklar ile kontrol ettirilmelidir. Kolesterol seviyesi kan testi ile teşhis edilir. Test yapılan kişinin son 12 saatte yiyecek tüketmemesi gerekir. Ölçüm işleminin ardından ortaya çıkan rakama göre tehlike oluşturup oluşturmadığı tespit edilebilir. Ldl kolesterol kaç olmalı sorusu kapsamında; 100 mg/dl altında bulunan rakamın ideal olduğu söylenebilir. 100 ile 129 mg/dl arasında bulunan rakamlarda biraz daha dikkatli olunması gerekir. Yapılan ölçüm sonrasında eğer 130 ve 159 mg/dl arasında bulunan rakamlar ortaya çıkarsa normal sınırın aşıldığı anlamına gelir. 160 ile 189 mg/ dl arasında bulunan rakamlar ise tehlikenin varlığına işaret eder. Son olarak 190 mg/dl üstü rakamlar tehlike sinyalleri olarak değerlendirilebilir. 50mg/dl altında olan düşük seviyeli Ldl, genel anlamda sağlıklı durumu işaret etse de bazı kişilerde çeşitli problemlere yol açabilir. O nedenle aşırı derecede düşük olmamasına dikkat edilmelidir.
Ldl seviyesi ile bağlantılı olan ve sağlığı olumlu veya olumsuz etkileyen diğer proteinler de göz önüne alınabilir. Örneğin; yağın birikmesi ile enerji depolama imkanı sağlayan Vdl proteinin içerdiği trigliserid ölçümü sonucunda çıkan rakam eğer 150 mg/dl altında ise normal değer olarak kabul edilebilir. 150 ve 400 arasındaki rakamlar tehlikeyi yansıtır. Eğer 500 mg/dl altında ise oldukça tehlikeli bir durum olduğu ve gereken müdahalenin yapılması gerektiğini gösterir.

Ldl Seviyesinin Yükselme Nedenleri

Ldl kolesterol seviyesi gerek yaşam tarzından gerekse de kişinin bünyesinden kaynaklı olarak düşük veya yüksek çıkabilir. Ldl hesaplama işleminin ardından düşük veya yüksek çıkan rakamların nedenleri tespit edilerek ilerleyen süreçte daha kritik rahatsızlıkların ortaya çıkmaması için gereken tedbirler alınmalıdır.

Yapılan araştırmalar ve ölçümlere göre kolesterol seviyesinin (100 mg/dl üstü) yüksek çıkmasının nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

-Stres ve negatif bakış açısı
-Kötü beslenme alışkanlıkları sonucunda obezite oluşumu
-Alkol veya sigara tüketimi
-Genetik unsurlar
-Tiroit hormonunun az salgılanmasının metabolizmaya etkisi
-Yaşlılık
-Şeker hastalığı
-Sedanter yaşam stili
-Bulaşıcı hastalıklar (çeşitli virüsler)

Ldl kolesterol düşüklüğü; genetik unsurlar, tiroit bezinin gereğinden fazla çalışması, yetersiz beslenme, çölyak ve Parkinson hastalığından kaynaklanabilir. Düşük seviye olması engellenemezse felç, kanser, prematüre bebek doğumu ve psikolojik rahatsızlıklara yol açabilir.

Ldl Seviyesi Yükselişinin Vücutta Yansımaları

  • Ldl kolesterol yüksekliği çeşitli şekilde kendini gösterir. Risk oluşturması nedeniyle duyarlı olunması gereken belirtiler; halsizlik, cildin soluklaşması, yaraların iyileşmesinin uzun sürmesi, nefes darlığı, göğüs kafesinde ağrı ve parmaklarda morarma şeklinde belirtilebilir.

  • Ldl kolesterol yüksekliği kadar düşüklüğü de çeşitli rahatsızlıklar ile kendini vücutta kendisini yansıtır. Örneğin; kalp ağrısı, kalp çarpıntısı, halsizlik, ciltte sarı lekelerin oluşumu, halsizlik ve denge bozuklukları gibi rahatsızlıklar karşısında uzmana görünmek gerekebilir.

Kolesterol Seviyesini Nasıl Uygun Hale Getirebilirsiniz?

Ldl, Hdl ve Vdl kolesterol seviyelerinin olması gereken rakamın altında veya üstünde çıkması, insanları yaşam stilini değiştirmesi ve gereken önlemleri alması konusunda düşünmeye sevk edebilir. Beden sağlığı özellikle de kalp sağlığını tehlikeye atmamak açısından alınması gereken önlemleri şu şekilde sıralayabiliriz:

-Ldl ve Vdl kolesterol seviyesinin yükselmemesi için yağ oranı yüksek olan süt, peynir, kırmızı et ve tuzlu gıdaların tüketiminin azaltılması gerekir. Buna karşılık zeytinyağı, balık, fındık yağı ve avokado yağı gibi sağlıklı yağların tüketimine ağırlık verilebilir.
-Günde yaklaşık yarım saatlik egzersiz yaparak Hdl kolesterolünün artması sağlanabilir.
-Hdl kolesterol düzeyinin azalmaması açısından sigara içilmemesi gerekir.
-Makarna ve beyaz ekmek gibi unlu ürünler yerine lifli gıda özelliği olan kepekli ve tam tahıllı gıdaların tüketilmesi gerekir. Ayrıca, soya, ceviz, fasulye, portakal suyu ve elma gibi meyveler de oldukça faydalıdır.
-Düzenli aralıklarla kolesterol seviyesini kontrol ettirmek ve doktorun tavsiyesi doğrultusunda ilaçları kullanabilirsiniz. Örneğin; Ldl ve Hdl kolesterol seviyelerini uygun ölçülerde tutmak için çoğunlukla Statinler, Safra Asit Reçineleri, Niasin ve Fibrik Asit Reçineleri olmak üzere 4 çeşit ilaç türü kullanılır.
Yaşam stiliniz hayat kalitenizi belirler. Düzenli beslenir ve egzersiz yaparsanız, Ldl ve Hdl gibi kolesterol seviyelerini normal düzeyde tutabilirsiniz. Böylece rahatsızlık yaşamadan sağlıklı ve mutlu bir hayat geçirebilirsiniz.


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