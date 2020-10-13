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  4. Le Drian: "Fransa Dağlık Karabağ Krizinde Tarafsız Olmalı"

Le Drian: "Fransa Dağlık Karabağ Krizinde Tarafsız Olmalı"

13.10.2020 21:18 | Son Güncelleme

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Dağlık Karabağ ihtilafında Fransız milletvekillerinin, "Ermeniler’in yanında yer alma" çağrılarını reddetti

Le Drian: "Fransa Dağlık Karabağ Krizinde Tarafsız Olmalı"

Fransa'da 170 milletvekili, senatör ve yerel yönetici, ortak bir bildiriye imza atarak, Fransız hükümetinden Dağlık Karabağ krizinde tarafsızlık kalmayarak, Ermenistan'ın yanında yer almasını istedi.

Meclis Genel Kurulu'nda konuyu gündeme getiren Ermeni kökenli milletvekili Daniele Cazarian, Dağlık Karabağ bölgesinde savaş suçu işlendiğini, Türkiye'nin Azerbaycan'a desteğinin de kabul edilemeyeceğini dile getirdi. Cazarian, Fransa'dan Ermanistan'ın yanında yer almasını istedi.

Cazarian'ı yanıtlayan Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Dağlık Karabağ ihtilafında Fransız milletvekillerinin, "Ermeniler’in yanında yer alma" çağrılarını reddetti.

Le Drian, Fransa'nın Minsk Grubu çerçevesinde arabulucu statüsünde olduğunu ve bu statüsü nedeniyle, "tarafsızlığını" koruması gerektiğini dile getirdi.

Fransız bakan, "AGİT'in 1994 yılında Rusya ve ABD ile bize verdiği yetki, Fransa'nın tarafsızlığı için bir şart teşkil ediyor. İki ülkeden birinin yanında yer alırsak meşruiyetimizi kaybederiz" dedi.
Fransa'nın Ermenistan ile yakın bir ilişki içinde olduğunu, Fransa'da 600 bin Ermeni kökenli yurttaşın yaşadığını vurgulayan Le Drian, "Ancak Azerbaycan ile de uzun tarihe dayanan bir ilişkimiz var. Minsk Grubu çerçevesinde oynadığımız rolü ve sahip olduğumuz etkiyi sorgulayacak dengesiz bir duruş alırsak, Ermenistan ile ikili ilişkimizin kalitesine de zarar vermiş oluruz ”dedi.

Azerbaycanlı yetkililer çatışmaların başından bu yana Fransa'nın tarafsızlığını koruyamadığını ve Minsk Grubu'nda arabuluculuk görevine devam edemeyeceğini savunuyordu. Azerbaycan'ın Türkiye'nin de sorunun çözümüne katılması önerisini ise Moskova yönetimi kesin bir dille geri çevirmişti.

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