Le Drian: "Taleban'dan kapsayıcı bir hükümet bekliyoruz"

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, Afganistan'da yeniden iktidara gelen Taliban'ın, 20 yıl önce ülkeyi yöneten örgüt kadrosuyla aynı nesil olmadığını ve değişim umut ettiklerini belirterek, "Taleban'dan, değiştiklerini gösteren, tüm kesimlerin yer aldığı kapsayıcı bir hükümet kurmasını bekliyoruz" dedi.

Batılı ülkelerin Kabil havalimanından toplu tahliye operasyonları sürerken Salı günü bir basın toplantısı düzenleyen Taleban'ın, muhalifler için genel af ilan eden ve kadın haklarının İslam hukukuna göre uygulanacağını içeren açıklamalarına Fransız hükümetinden yanıt geldi.

Fransız kamu radyosu France Info'ya konuk olan Dışişleri Bakanı Le Drian, Afganistan'daki son gelişmeleri değerlendirdi. Bugün iktidara gelen Taleban kadrolarının 20 yıl önce sürgün edilen kadrodan "potansiyel olarak daha farklı, daha açık olduğunu" düşündüğünü belirten Le Drian, "Diğer ülkelerle diyalog arayışındalar. Özellikle son aylarda ABD ile müzakerelere girdiler. Bu aynı nesil değil" diye konuştu. Le Drian şunları söyledi:

"Yeni kadrolar saygınlık ve onur elde etmek istediklerini söylüyorlar. Afganistan'da son 20 yılda kazanılan haklara saygı göstereceklerini açıkladılar. Bunu kanıtlamak zorundalar. Taleban'ın değiştiğini gösteren, gerçekten kapsayıcı ve temsili bir hükümete ihtiyacımız olduğuna inanıyorum. Kapsayıcı bir geçiş hükümetinin oluşmasını sağlamak, Taleban'ın 'yasalara saygı duymak, şiddeti sona erdirmek ve sivil nüfusun güvende hissetmesini sağlamak' istediği sözlerinin en iyi kanıtı olacaktır."

Dün akşam RTL Radyosu'na da konuk olan Bakan Le Drian, "Yeni nesil Taleban iktidarının, 90'lı yıllara kıyasla değiştiğini, yani terörizmi reddettiğini, El Kaide'yi desteklemediğini, hukuka ve özellikle de kadın haklarına saygı duyduğunu umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Le Diran'a sert tepki

Le Drian'ın açıklamaları kısa sürede özellikle Twitter'da sert tepkilere yol açtı. İktidar partisi Cumhuriyete Yürüyüş (LREM) yöneticisi Astrid Panosyan, "Ben de dahil, Le Drian'ın çelişkili sözlerini anlamayan pek çok kişi var" dedi. Sosyalist Parti Genel Sekreteri Olivier Faure da, "kapsayıcı ve temsili hükümet umudundan" şüphe ettiğini belirterek, "Burkayla devam ama yüzde tül olmadan" dedi. Aşırı sağ Ulusal Bütünleşme (RN) hareketi yöneticisi Laurent Jacobelli de, Le Drian'ı "naif olmakla ve sevimli ayıcıklar dünyasında yaşamakla" suçladı.

Elysee: "Fransa ülkeyi tanıyor, rejimi değil"

Dün akşam saatlerinde Elysee Sarayı'ndan yapılan bir açıklamada ise Paris'in Taleban rejimini tanıma gibi bir sorunu olmadığı belirtilerek, "Fransa ülkeyi tanıyor, rejimi değil" ifadesine yer verildi. Açıklamada, Fransa'nın Kabil'deki büyükelçilik binasının faaliyetlerine devam edip-etmeyeceğine karar vermek için çok erken olduğu, bu kararın henüz çok belirsiz olan duruma göre verileceği belirtildi.

Fransa'nın Kabil büyükelçisi David Martinon, tüm elçilik binasını boşalttıktan sonra, Kabil Havaalanı'ndaki bürosundan dar bir kadro ile Fransızlar'ın ve Fransa için çalışan yerel personel ve ailelerinin boşaltılması işlemlerini sürdürüyor.

Almanya, Afganistan'a yaptığı kalkınma yardımının askıya alındığını açıklarken Elysee Sarayı, yaşananlar karşısında "kalkınma projelerinin de fiilen durduğunu" belirtmekle yetindi.

Fransa 216 kişiyi Afganistan'dan çıkardı

Dışişleri Bakanı Le Drian, Twitter hesabından, Pazartesi gününden bu yana 184'ü Afgan vatandaşı olmak üzere 216 kişiyi Afganistan'dan çıkardıklarını açıkladı. Dün Fransa'ya inen ilk uçakla 45 Fransız ve Afgan yurttaşı Paris'e getirildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 184'ü Afgan personel ve sivil toplum temsilcileri olmak üzere, Fransa; 25 Fransız, 4 Hollanda, 1 İrlanda ve 2 Kenya vatandaşını da Abu Dabi'ye taşıdı.

