Le Figaro: ‘IŞİD Yeniden Saldırıya Hazırlanıyor’

2019 Mart ayında IŞİD'in son kalesi Bağuz'un da koalisyon güçlerince alınmasıyla örgütün sona erdiğinin açıklanmasına rağmen, Pentagon'un açıkladığı bir rapor, IŞİD'in bölgede yeniden toparlanarak eylemlere geçmeye hazır olduğunu ortaya koydu. Fransız Le Figaro gazetesi de bölge muhabirleri aracılığıyla, bu bilgiyi doğrulayarak, özellikle Irak'ın kuzeyindeki Arap ve Kürtler arasındaki bölünme nedeniyle yaşanan otorite boşluğunun, IŞİD'in yeniden canlanmasına yol açtığını yazdı.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un 6 Ağustos’ta yayınladığı IŞİD raporu dünyanın gözünü yeniden Suriye ve Irak'a çevirdi. Fransız Le Figaro gazetesi, halen Suriye ve Irak'ta bulunan binlerce IŞİD militanının, Kürtler ve Araplar arasındaki bölünmeden de yararlanarak bölgede yeniden saldırıya geçmeye hazırlandığını yazdı.

Pentagon'un 1 Nisan-30 Haziran tarihlerini kapsayan raporunda, "IŞİD, Irak'ta saldırı kapasitesini güçlendirdi ve Suriye'deki faaliyetlerine de yeniden başladı" tespitine yer vermişti. Özellikle Suriye Demokratik Güçleri'nin SDG kontrolu altındaki Irak'ın kuzeyindeki bölgede örgütün saldırı ve cinayetlerini artırdığına dikkat çekilen raporda, IŞİD'in halen Suriye ve Irak'ta 3 bini yabancı yaklaşık 18 bin militanı bulunduğu belirtilmişti.

Siyasi strateji eleştirisi

SDG savaşçılarıysa, gözleri önünde ilerleyen IŞİD milislerine saldırmaya hazır olduklarını ancak kendilerine siyasi bir talimatın gelmesini beklediklerini belirtiyor. Fransız Le Point dergisine raporu değerlendiren uzmanlar, "askeri çözümün ardından politik bir strateji geliştirilmemesi nedeniyle IŞİD'in bölgede yeniden canlandığı, bir an evvel siyasi bir strateji ile bölgedeki sorunların çözülmesi gerektiği" uyarısında bulunuyor.

Koalisyon güçlerinin askeri temsilcilerine dayandırarak verdiği haberinde Le Figaro, bölgedeki üst düzey IŞİD kadrolarının operasyonlar sırasında sınırı geçerek güvenli bölgelere yerleştiğini, operasyonun bitiminden sonra da geri dönerek IŞİD'i canlandırmak için çalıştığı bilgisini de paylaştı. Le Figaro'nun bölgeden aktardığı haberinde, özetle şu detaylara yer verildi: