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Le Mesurier'in eşi 3 ay sonra olay yerinde!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2020 12:19 | Son Güncelleme

İstanbul Karaköy'de ölü bulunan İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in yaklaşık 3 ay sonra olay yerine geldi. Ofisteki özel eşyaları alan Emma Hedvig Christina Winber oldukça üzgün olduğu görüldü.

İstanbul Karaköy'de oturduğu evin sokağında 11 Kasım'da ölü bulunan İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in İsveç vatandaşı eşi Emma Hedvig Christina Winber'e olaydan sonra yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu. Adli Tıp raporunun çıkmasının ardından Winber'in yasağı kaldırıldı. Eşinin cenazesine katılan Emma Hedvig Christina Winber
İstanbul'a döndü.

LE MESURIER'İN EŞİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Winber dün özel eşyalarını almak için yaklaşık 3 ay sonra Karaköy'deki ofise geldi. Genç kadının ofiste gözyaşlarını tutamadığı öğrenildi. Ofisten çıkan Winber'in oldukça üzgün olduğu görüldü. Emma Hedvig Christina Winber eşyaların büyük bölümünü nakliye aracına yükletirsen kişisel eşyalarını ise bavuluyla götürdü.

Kaynak: DHA


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James Gustaf Edward Le Mesurıer emma hedvig christina winber karaköy

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