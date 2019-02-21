Le Monde: ‘Fransız Cihatçılar Amerikan Uçaklarıyla Taşınacak’

Başkan Donald Trump'ın Suriye'den Amerikan askerlerinin çekileceğini açıklamasının ve "Suriye'deki cihatçılarınızı alın" çağrısının ardından, tüm Avrupa başkentlerinde bu cihatçıların ülkelerine nasıl getirileceği sorusuna yanıt aranmaya başlandı.
Suriye'ye Avrupa'dan en çok cihatçı gönderen Fransa, başka çıkış yolu olmadığını görerek, bugüne kadar sürdürdüğü "Suçu işledikleri yerde yargılansınlar, gerekirse orada ölsünler" tavrını değiştirdi. Brüksel, cihatçı kadınlar ve çocuklarının geri alınmasına ilişkin mahkeme kararını uygulamaya hazırlanıyor. Brüksel'de toplanan AB Dışişleri Bakanları bölündü. İngiltere “Alamayız”, Almanya, “Onlar vatandaşımız getiririz' diyor. Fransa hükümeti, cihatçıları getirerek doğrudan cezaevine koyma konusunda ikna oldu ancak halen üçüncü bir ülkede yargılanabilmelerinin yolunu arıyor.
Fransız medyasına sızan koalisyon ortakları arasındaki pazarlıklara göre bir hava sahası açılarak, uluslararası bir operasyonla bu cihatçıların, Amerikan uçaklarıyla ülkelerine teslim edilmesi söz konusu. Le Monde gazetesine göre bu teslimat iki ayrı uçuşla yapılacak. Uçakta yalnızca Amerikan güvenlik birimleri olacak. Uçaklar Fransa havaalanına indiğinde, cihatçıları Fransız istihbarat ve polis güçleri karşılayarak doğrudan cezaevlerine koyacak. Bulundukları cezaevlerinde ifadeleri alınmaya başlanan cihatçılar, durumlarına göre farklı yapıya sahip cezaevlerine dağıtılacak.
Fransa'da prosedür nasıl işleyecek?
Suriye'nin kuzeyindeki Kürt güçlerinin elinde 80'i çocuk yaklaşık 150 Fransız cihatçı tutuklu bulunuyor. Adrien Guihal, Thomas Barnouin, Quentin Le Brun, Emilie König gibi Fransız cihatçılar da bu ekip içinde. Halen 500 kadar cihatçıysa Fransa'da cezaevlerinde. Üstelik bunların arasında önemli sayıda mahkum cezalarını tamamlayarak 2020 yılından itibaren serbest kalmaya başlayacak.
Haklarında arama emri olanlar doğrudan anti terör yargıcının önüne çıkarıldıktan sonra tutuklanacak. Diğerleri İç İstihbarat Birimi DGSI'de gözaltına alındıktan sonra haklarında dava açılacak.
Gelenler içinde en tehlikeli olanlar hücrelere konacak. IŞİD ve cihat propagandası yapanlar, radikalleşme ile mücadele birimlerinin hücrelerinde tutularak diğer mahkumlarla temas içinde olmaması sağlanacak. Çocuklar ise, bakımevlerine ya da bakıcı ailelere verilecek.
Irak Cumhurbaşkanı Paris'e geliyor
Ancak Avrupa, bir yandan böylesine güç bir operasyonunun nasıl gerçekleştirileceği, bir yandan da bu durumun aşırı sağ rüzgarın estiği Avrupa kamuoyunda yaratacağı sonuçlara hazırlanmaya çalışıyor. Kamuoyunda, bu cihatçıların getirilmesi ve yetersiz olan Avrupa hukukuyla yargılanarak kısa süre sonra serbest kalması güvenlik endişesi yaratıyor ve büyük tepki çekiyor. Bu tepkinin azaltılması için Fransa hükümeti, sorunun üçüncü bir ülkede, yani Irak'ta çözülmesi için temaslarını sürdürüyor. İç politika sorunları nedeniyle Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, konuyu görüşmek üzere 27-28 Şubat'ta gitmeyi planladığı Irak gezisini iptal etti ve dört ay önce seçilen Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih'i Paris'e davet etti.
Le Figaro gazetesinin haberine göre Salih Pazar günü Paris'e gelecek ve Pazartesi günü Elysee Sarayı'nda Macron ile görüşecek. Görüşmede iki ülke arasında stratejik yol haritasını çizen bir anlaşma konuşulacak. Fransa, Suriye'de suç işlediği tespit edilen cihatçıların bir bölümünün Irak hapishanelerine transfer edilmesini ve burada Irak makamları tarafından yargılanmasını itiyor.
Görüşmede IŞİD ile mücadelenin yanı sıra, ekonomik ilişkiler de gündemin önemli başlıkları arasında yer alacak. Fransız Sivil Havacılık ekibi Bağdat'a giderek, 2010'dan bu yana kapalı olan Paris-Bağdat hattının yeniden açılmasını görüşecek. Para değişiminin kolaylaşması için bir Fransız bankası Bağdat'ta şube açacak.
"Askeri Davos" olarak da adlandırılan Münih Güvenlik Konferansı'nın ardından Trump, Twitter hesabından "Almanya, Fransa ve İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerine sesleniyorum. Suriye'deki 800 cihatçı vatandaşınızı çekin, aksi takdirde onları serbest bırakmak zorunda kalacağız" mesajını paylaşmıştı. Daha önce bu sözler, Avrupalı cihatçı tutsakları Suriye'nin kuzeyinde tutan Kürt güçler tarafından da dile getirilmişti.
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