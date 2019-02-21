Le Monde: ‘Fransız Cihatçılar Amerikan Uçaklarıyla Taşınacak’

Başkan Donald Trump'ın Suriye'den Amerikan askerlerinin çekileceğini açıklamasının ve "Suriye'deki cihatçılarınızı alın" çağrısının ardından, tüm Avrupa başkentlerinde bu cihatçıların ülkelerine nasıl getirileceği sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Suriye'ye Avrupa'dan en çok cihatçı gönderen Fransa, başka çıkış yolu olmadığını görerek, bugüne kadar sürdürdüğü "Suçu işledikleri yerde yargılansınlar, gerekirse orada ölsünler" tavrını değiştirdi. Brüksel, cihatçı kadınlar ve çocuklarının geri alınmasına ilişkin mahkeme kararını uygulamaya hazırlanıyor. Brüksel'de toplanan AB Dışişleri Bakanları bölündü. İngiltere “Alamayız”, Almanya, “Onlar vatandaşımız getiririz' diyor. Fransa hükümeti, cihatçıları getirerek doğrudan cezaevine koyma konusunda ikna oldu ancak halen üçüncü bir ülkede yargılanabilmelerinin yolunu arıyor. Fransız medyasına sızan koalisyon ortakları arasındaki pazarlıklara göre bir hava sahası açılarak, uluslararası bir operasyonla bu cihatçıların, Amerikan uçaklarıyla ülkelerine teslim edilmesi söz konusu. Le Monde gazetesine göre bu teslimat iki ayrı uçuşla yapılacak. Uçakta yalnızca Amerikan güvenlik birimleri olacak. Uçaklar Fransa havaalanına indiğinde, cihatçıları Fransız istihbarat ve polis güçleri karşılayarak doğrudan cezaevlerine koyacak. Bulundukları cezaevlerinde ifadeleri alınmaya başlanan cihatçılar, durumlarına göre farklı yapıya sahip cezaevlerine dağıtılacak.

Fransa'da prosedür nasıl işleyecek? Suriye'nin kuzeyindeki Kürt güçlerinin elinde 80'i çocuk yaklaşık 150 Fransız cihatçı tutuklu bulunuyor. Adrien Guihal, Thomas Barnouin, Quentin Le Brun, Emilie König gibi Fransız cihatçılar da bu ekip içinde. Halen 500 kadar cihatçıysa Fransa'da cezaevlerinde. Üstelik bunların arasında önemli sayıda mahkum cezalarını tamamlayarak 2020 yılından itibaren serbest kalmaya başlayacak. Haklarında arama emri olanlar doğrudan anti terör yargıcının önüne çıkarıldıktan sonra tutuklanacak. Diğerleri İç İstihbarat Birimi DGSI'de gözaltına alındıktan sonra haklarında dava açılacak. Gelenler içinde en tehlikeli olanlar hücrelere konacak. IŞİD ve cihat propagandası yapanlar, radikalleşme ile mücadele birimlerinin hücrelerinde tutularak diğer mahkumlarla temas içinde olmaması sağlanacak. Çocuklar ise, bakımevlerine ya da bakıcı ailelere verilecek. Irak Cumhurbaşkanı Paris'e geliyor Ancak Avrupa, bir yandan böylesine güç bir operasyonunun nasıl gerçekleştirileceği, bir yandan da bu durumun aşırı sağ rüzgarın estiği Avrupa kamuoyunda yaratacağı sonuçlara hazırlanmaya çalışıyor. Kamuoyunda, bu cihatçıların getirilmesi ve yetersiz olan Avrupa hukukuyla yargılanarak kısa süre sonra serbest kalması güvenlik endişesi yaratıyor ve büyük tepki çekiyor. Bu tepkinin azaltılması için Fransa hükümeti, sorunun üçüncü bir ülkede, yani Irak'ta çözülmesi için temaslarını sürdürüyor. İç politika sorunları nedeniyle Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, konuyu görüşmek üzere 27-28 Şubat'ta gitmeyi planladığı Irak gezisini iptal etti ve dört ay önce seçilen Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih'i Paris'e davet etti.