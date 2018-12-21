Le Monde: Trump'ın Kararı Erdoğan için Diplomatik Zafer

Gazete, Trump'ın müttefiklerine ve diplomasi kurmaylarına haber vermeden aldığı kararın, Suriye'yi Başar Esat, Rusya ve İran'a bıraktığı yorumunu yaptı. Fransız Orta Doğu ve Türkiye uzmanı Dorothee Schmid ise, "Bu Türkiye için tek taraflı bir zafer olsa da, bölgenin geneli için kaygı verici" dedi. ABD Başkanı Donald Trump'ın "Suriye'den askerleri gei çekme kararı, koalisyon ortağı ülkelerden Fransa'da kaygıyla izleniyor. Trump'ın kararını analiz eden Le Monde gazetesi, "Trump yalnız ve tek taraflı karar aldı" başlıklı haberinde, ABD askerlerinin bölgede yalnızca IŞİD ile mücadele rolü oynamadığını, aynı zamanda Esat rejimi, İran ve Türkiye güçlerine karşı "dengeleyici unsur" olduğunu vurguladı. Trump'ın bu kararının Rus lideri Vladimir Putin'i Suriye dosyasında tam bir hakem statüsüne taşıdığını öne süren gazete, kuzey topraklarını da geri almak isteyen Esat rejiminin de bu karardan faydalanacağı uyarısında bulundu. Gazete, kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan için de diplomatik bir zafer olduğunu vurguladı. Erdoğan'ın Pazartesi günü Fırat'ın doğusuna operasyon yapabilmek için Amerika'nın onayını aldığını dile getirdiğine vurgu yapan Le Monde, şu görüşlere yer verdi:

"Her şeyden önce Ankara, Kuzey Suriye'de Kürtler'in sürekli bir Kürt toprağı oluşmasını engellemek istiyor. Erdoğan ve Trump'ın telefon görüşmesinin ardından müzakerler başladı. Türkler, Kürtler'in Tel Abyad ve Menbiç'ten çekilmesini istiyor... Ancak Türkiye'nin operasyonu risksiz bir operasyon olmayacak. Buraya kadar Şam, Tahran ve Moskova, Cerablus, Azaz ve Afrin'e yapılan operasyonları hoşgörüyle karşıladı. Ama bu operasyona da aynı tavrı göstereceklerine dair bir işaret yok. Ayrılmalarıyla Amerikalılar bölgede endişelerin daha da artacağı bir boşluk bırakacak. Çarşamba günü Türk müttefikiyle arayı yeniden düzeltmek için ABD, Türkiye'ye 3,5 milyar dolar bedelinde Patriot füzesi satışını onayladı. ABD bu satışla, Rus S-400 füze savunma sistemlerine alternatif oluşturmak istiyor. Türk yetkililer, bu satışı doğruladı ancak S-400 alımından vazgeçmenin de sözkonusu olmadığını belirttiler." "KARAR BÖLGEDE PEK ÇOK ÇATIŞMA MEYDANA GETİRİR" Fransa'nın diplomasi alanındaki en önemli düşünce kuruluşu Fransa Uluslararası İlişkiler Enstitüsü IFRI'nin, Modern Türkiye ve Ortadoğu Programı sorumlusu Dorothee Schmid, Trump'ın kararının yaratacağı etkileri VOA Türkçe'ye değerlendirdi. ABD'nin tek taraflı olarak aldığı kararın bölgede pek çok patlamaya hazır çatışmayı gündeme getirebileceği tehlikesine dikkat çeken Schmid, "Türkler Suriye'nin kuzeyine operasyon gerçekleştirmek istiyor. Esat ne yapmak ister, kuzey topraklarının geri alınmasını ister mi, bu operasyona sessiz kalır mı? İran ne yapar? Bunlar önemli soru işaretleri. Eğer ABD çekilirse, Suriye'de kısa sürede neredeyse otomatik çatışmalar görürüz" dedi.

Operasyonun Türkiye için risk olup olmayacağı sorusuna Schmid, "Erdoğan Kuzey Suriye'ye girmek, savaşmak istiyor. Bunu istediği açık. Orada savaşa gitmesinin tek engeli Amerikan askerleri idi. Dolayısıyla bu Türkiye için bir risk oluşturmaz" yanıtını verdi. Bunun Ankara'nın diplomatik bir başarısı olduğu analizini de değerlendiren Dorothee Schmid, "Evet Türkiye açısından bunu söyleyebiliriz. Ama daha çok bu karar, Amerikan diplomasisinin bir krizi demek. ABD diplomasisinin bu karardan haberdar olmadığı çok açık. Türkiye'ye gelince, bu Türkiyeiçin tek taraflı bir zafer de olsa, Türkiye'nin Suriye'de daha sıcak bir strateji uygulayacak olması bölgenin geneli için kaygı verici. Ankara, sınırda PYD tarafından oluşturulan mevcut durumu değiştirmek istiyor. Ama bu bir problem. Suriye'de pek çok bölgede Türk varlığı, Esad için orta vadede sorun olabilir. Bütün bunlar Suriye'deki durumun barışa doğru ilerlemesi için iyi işaretler değil. Suriye, İran ve Rusya'nın durumu halen belirsiz. Türkiye'nin bölgede daha geniş operasyon yapmasını kabul edecekler mi göreceğiz" diye konuştu.