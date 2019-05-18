Le Pen: Hedef AP'de 'süper grup' kurmak

Aşırı sağcı Fransız lider Marine Le Pen, İtalya’nın Milano kentinde Avrupa’nın diğer aşırı sağcı ve sağ popülist parti temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, önümüzdeki hafta yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin ardından, Strasbourg’da aşırı sağcıların daha önce hiç olmadığı kadar güçlü bir grup oluşturabileceklerini dile getirdi. Bu olasılığın "heyecan verici" olduğunu belirten Le Pen, partisinin AP seçimlerinden birinci parti olarak çıkmaması durumunda, siyasi rakibi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un istifa etmesi gerektiğini savundu.

Bazı seçim anketlerine göre Le Pen’in partisi Ulusal Birleşme, Macron’un Yürüyüş Halindeki Cumhuriyet (LREM) partisinin önünde bulunuyor.

Amaç Avrupa Birliği'ni zayıflatmak

Milano’daki buluşmanın ev sahibi olan sağ popülist İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini de seçimlerin ardından "Avrupalı Halklar ve Uluslar Birliği"ni kurmak istediğini dile getirerek, hedeflerinin Strasbourg’ta en güçlü siyasi grup olmak olduğunu belirtti. Yine bazı kamuoyu yoklamalarına göre aşırı sağcı ve sağ popülist milletvekillerin oranı yeni kurulacak parlamentoda yüzde 10 civarında olacak.