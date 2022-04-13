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Le Pen: NATO ile Rusya arasında stratejik yakınlaşma sağlanmalı

13.04.2022 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransız aşırı sağcı siyasetçi Le Pen Ukrayna'daki savaşrasında NATO ile Rusya arasında "stratejik yakınlaşma" sağlanması gerektiğini söyledi.

Le Pen: NATO ile Rusya arasında stratejik yakınlaşma sağlanmalı

Le Pen Fransa'yı NATO'nun askeri komutasından çekeceğini belirtti.Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin lideri Marine Le Pen, Ukrayna'daki savaş sonrasında NATO ile Rusya arasında bir yakınlaşma yaşanması gerektiğini söyledi. Le Pen, düzenlediği basın toplantısında 24 Nisan tarihinde yapılacak ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşısında kazanması halinde ülkesini NATO'nun askeri komutasından çıkartacağını da ifade etti.

Le Pen, Rusya'nın Ukrayna savaşının bitmesinden sonra NATO ile Rusya arasında "stratejik bir yakınlaşma" olması gerektiğini belirtti. "Varşova Paktı'nın sona ermesinin ardından İttifak'ın rolünün ne olması gerektiğini kendimize sormamız lazım" diyen Le Pen, Rusya ile iyi ilişkiler kurmanın Moskova'yı Çin'den uzaklaştıracağını belirtti. Le Pen, "Bu Fransa'nın ve Avrupa'nın çıkarına ve aynı zamanda Rusya ile Çin arasında yakın ilişkilerin ortaya çıkmasında menfaati olmayan ABD'nin de" dedi.

"Amerikan himayesine girmeyeceğiz"

Fransa, 1966 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle'ün kararıyla NATO'nun birleşik askeri komutasından ayrılmış, 1995 yılında komutaya geri dönmüştü. Ülkesini yeniden NATO'nun askeri komutasından ayıracağını söyleyen Le Pen, "Birliklerimizi ne birleşik NATO komutası ne de gelecekteki bir Avrupa komutası altına aldıracağım" dedi. Le Pen herhangi bir "Amerikan himayesine" girmeyi reddettiğini söyledi.

Le Pen cumhurbaşkanı olması halinde Fransa'nın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılacağı (Frexit) yönündeki iddialara da değindi. Frexit'in gündeminde olmadığını söyleyen Le Pen Fransa'nın Birlik'e olan katkısını 5 milyar euro ile sınırlandıracağını belirtti.

AFP / EC,ET

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Anahtar Kelimeler:
Fransa
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