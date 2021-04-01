Le Pen'den cumhurbaşkanlığı seçimleri için taktiksel adım

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin Genel Başkanı Marine Le Pen, önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde daha geniş kitlelerin desteğini alabilmek amacıyla, bu yıl içinde partisinin genel başkanlığını bırakacağını açıkladı. Aylık L'Incorrect dergisine konuşan Le Pen, seçim kampanyası sürecinde sadece partisini temsil eden bir aday değil, çok daha geniş kitleleri kucaklamak isteyen bir politikacı sinyali vermek amacıyla bu adımı atmak istediğine işaret etti. Marine Le Pen, şubat ayında verdiği bir söyleşide de bütün Fransızların adayı olma isteğini dile getirmişti.

Ulusal Birlik Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı ve Gençlik Örgütü Başkanı olan ve adı Le Pen'in halefi olarak geçen Jordan Bardella da, liderleri Le Pen'in büyük ihtimalle sonbahara girerken genel başkanlığı bırakacağını dile getirdi.

Anketlerde şansı yüksek görünüyor

Marine Le Pen, 2022 ilhbaharında yapılması öngörülen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde şansının hiç olmadığı kadar yüksek olduğunu belirtiyor. BFM-TV'nin son yaptırdığı ankete göre de Fransızların neredeyse yarısı 52 yaşındaki Le Pen'in, şu an görevde olan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u yeneceğini düşünüyor.