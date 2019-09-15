'Leaving Neverland'e Emmy Ödülü

James Corden’ın “Carpool Karaoke” programının efsane müzik grubu Beatles üyelerinden Paul McCarthney’nin Liverpool’daki kasabasını ziyaret ettiği bölümü ve Bruce Springsteen'in tek kişilik Broadway gösterisi de geceden ödülle ayrıldı.

Altı dalda Emmy adayı olan Beyonce’nin 2018 Coachella müzik festivaliyle ilgili konser filmi “Homecoming” geceden ödül almadan ayrıldı.

Aile, programda yapılan iddiaları reddediyor ve anılarını anlatan bu iki kişiyi modası geçmiş, temelsiz iddiaları tekrar etmekle suçluyor.

Belgesel, müzik dünyasının efsane ismi Jackson’ı zan altında bıraktığı gerekçesiyle ailesi ve yakınları tarafından öfkeyle karşılanmıştı.

Jackson’un ölümünden 10 yıl sonra yayımlanan belgesel 7 ila 10 yaşları arasında Jackson tarafından taciz edildiğini iddia eden iki yetişkin erkeğin anılarını konu alıyor.

Yaratıcı Sanatlar Emmy Ödülleri, Los Angeles’ta yapılacak esas etkinlik olan Prime Time Emmy Ödülleri’nden bir hafta önce verildi.

Michael Jackson’la ilgili cinsel taciz iddialarını konu alan HBO yapımı “Leaving Neverland” adlı belgesel Cumartesi gecesi yapılan törende Emmy ödülü aldı.

“The Simpsons” en iyi animasyon dizisi ödülünü alırken “Queer Eye” adlı program dört ödülle geceden ayrıldı.

Ayrıca 2018’de hayatını kaybeden ünlü aşçı Anthony Bourdain’in seyahatlerinden derlenen "Anthony Bourdain Parts Unknown" da iki ödülle geceyi noktaladı.

En iyi reality show sunucusu dalında dördüncü kez ödülü alan isim RuPaul olurken bu yıl en iyi belgesel dalında Oscar alan “Free Solo” ise yedi Emmy ödülüyle geceden ayrıldı.

Televizyonun Oscar’ları olarak değerlendirilen Emmy Ödül töreni 22 Eylül’de Los Angeles’ta düzenlenecek. En iyi drama dalında bu yıl sona eren “Game Of Thrones” ile "The Marvelous Mrs Maisel” adlı dizilerin gecede öne çıkması bekleniyor.

