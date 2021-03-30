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  4. "Lebaleb kongre" eleştirilerine yanıt: Kalabalıkta bulaştığını biliyoruz

"Lebaleb kongre" eleştirilerine yanıt: Kalabalıkta bulaştığını biliyoruz

30.03.2021 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı, salgın kurallarının ihlal edildiği AKP kongreleriyle ilgili bir soruya, "Kalabalık ortamda bulaşıyor.

Bu bilgilendirmemizde bir değişiklik yok. Dolayısıyla herkes üzerine düşeni yapmalı" yanıtını verdi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgın ortamında kalabalık şekilde düzenlen ve kamuoyunda tepkiye neden olan AKP kongreleri hakkında gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Bu konuyu gündemde tutmanın kimseye faydası yok" diyen Koca, "Kapalı ortamlarda bulaştığını biliyoruz. Kalabalık ortamlarda bulaştığını biliyoruz. Yakın temasta bulaştığını biliyoruz. Bu bilgilendirmede bir değişiklik söz konusu değil. Dolayısıyla herkesin bu mücadelede üzerine düşen sorumluluğu yapması gerektiği kanaatindeyim. Buradan bir ayrıcalık hikayesi çıkarmanın doğru olmadığı kanaatindeyim" şeklinde konuştu.

"Mutasyon oranı yüzde 75"

Salgının gidişatıyla ilgili ise mustasyonlu virüs konusunda uyarıda bulunan Koca, "Mutasyon her geçen gün artıyor. Mutasyonun Türkiye'deki oranı şu anda yüzde 75'lere ulaştı. Varolan virüsün yerini ağrılıklı olarak her geçen gün İngiliz varyantı almaya başladı. Bu varyantın özelliği çok bulaştırıcı olmasıdır... Bu dönemde bizim kapalı, kalabalık ortamlardan ve özellikle yakın temastan uzak durmamız gerekiyor" dedi.

Fahrettin Koca, İngiliz varyantının dışında 3 vakada Brezilya, 157 vakada da Güney Afrika varyantının görüldüğünü söyledi.

Koca, Biontec-Pfizer aşısının yapılmasına önümüzdeki bir kaç günde başlanacağını belirterek, "Biontec-Pfizer aşısının şu an Türkiye'ye gelen doz miktarı 2 milyon 800 bin oldu. Bir hafta on gün içinde de 4,5 milyona tamamlanmış olacak" dedi. Bakan, Biontec-Pfizer aşısı olmak istemeyenlerin Sinovac aşısını tercih edebileceğini de ifade etti.

Bir gazetecinin Ramazan'da alınan tedbirleri hatırlarak Teravih namazlarının kılınıp kılınmayacağına ilişkin soruna ise Bakan Koca, "Teravihler kapalı olmayacak. Bu noktada hassasiyet gösterilerek, tedbirler alınarak kılınmaya devam edilecek" dedi.

DW / GY, ET

© Deutsche Welle Türkçe

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