Nohudun kavrulmasıyla elde edilen bir yemiş türü olan leblebinin sarı ve beyaz olmak üzere iki çeşidi vardır. Genellikle kavrulmuş ve tuzlanmış olarak tüketilir. Tüketimi özellikle Asya'da yaygın olan leblebinin sağlık açısından birçok faydası mevcuttur. Sadece kuru yemiş olarak tüketilmekten öte içeriğinde bulunan A, C ve E vitaminleri sayesinde çeşitli faydalarından ve tok tutma özelliğinden de faydalanılır. Mide asidini emerek rahatlama hissi verir, doktorlar tarafından reflü problemi yaşayanlara önerilir.
1 çay bardağı leblebi yaklaşık olarak 180 kaloriye karşılık gelir. Yüksek oranda lif içermesi ve su ile tüketildiğinde mide içerisinde şişmesi sebebiyle tokluk hissi verir. Leblebi diyeti ile zayıflayanlar uzun süre tok tutan ve kalorisi düşük bir besin olan leblebiyi tüketmeyi alışkanlık haline getirmişlerdir. Bu sayede diyet sonrasında da ara öğünlerde leblebi tüketerek formlarını korurlar. Bunlara göre birçok faydalı özelliği bulunması ve kolay temin edilebilmesi sebebiyle leblebi yiyerek zayıflama fikri birçok kişiye cazip gelmektedir.
3 günde 4 kilo verdiren leblebi diyeti, şok diyetler kategorisinde yer alır. Bu diyet programı 3 gün boyunca ara vermeden uygulanabilir. Tekdüze beslenmeye dayalı bir program olmasından ötürü muhakkak 3 günün sonunda diyet sonlandırılmalı, 4. gün diyete devam edilmemelidir. Fakat diyeti sonlandırmak leblebi tüketimine tamamıyla son vermek anlamına gelmez. Leblebi su ile birlikte tüketildiğinde uzun süre tokluk hissi verirken, lifli yapısı sayesinde de sindirimi düzenler. Bu nedenle diyet programının sona ermesinin ardından da ara öğünlerde, gece gelen açlık krizlerinde atıştırmalık olarak leblebi tüketilebilir.
Leblebi, yağsız yoğurt, yağsız peynir, salatalık, domates, semiz otu ve maydanoz gibi yeşillikler, tuz, baharatlar tüketilebilir. İçecek olarak ise şekersiz bitki çayları, limonlu ılık su, yağsız yoğurttan yapılmış ayran tüketilmesinde sakınca yoktur.
Diyet süresince şekerli herhangi bir meyve veya besin, herhangi bir pişmiş gıda, ekmek, patates, kırmızı veya beyaz et, balık ve deniz ürünleri, makarna ve pilav gibi her çeşit karbonhidrat kaynağı, kuru veya yaş bakliyat yemekleri, diyet bile olsa asitli içecekler ve alkol tüketilmez.
Günün 3 öğününde, 1 çay bardağı tuzsuz leblebi tüketin. Belirtilen miktarı artırmak yerine, miktarı bölerek sık tüketim yapabilirsiniz. Her besini olduğu gibi leblebiyi de aşırı tüketmemek gerekir. Leblebiye takviye olarak 5 adet limonu 2,5 litre suya sıkın ve bu limonlu suyu gün içerisinde tüketin. Özellikle güne başlarken ılık suya sıkılan limon sayesinde, metabolizmanız hızlanacak ve sindirim sisteminiz düzene girecektir. Gelen açlık hissi ile artan leblebi yeme hissini bol miktarda su veya şekersiz bitki çayları içerek bastırmanız tavsiye edilir. 3 gün boyunca ara vermeden, katı şekilde diyet listesine uyun. Önemli olan konu ise, diyetin kesinlikle 3. günün sonunda bitirilmesi gerektiğidir. Şok diyetler vücut dengesine hızlı ve çarpıcı şekilde etki eden diyetlerdir. Hızlı kilo vermek bir yere kadar bünye için faydalıdır fakat gereken limit aşıldığı takdirde diyete devam etmenin sonucu hayati tehlikelerin ortaya çıkması için gerekli olan zemini hazırlayacaktır. Leblebi diyeti ile verilen kilonun korunması ve dengeli beslenmenin yaşam tarzı olarak benimsenmesi kilo vermek ve sağlıklı kalmanın anahtarıdır.
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