Nohudun kavrulmasıyla elde edilen bir yemiş türü olan leblebinin sarı ve beyaz olmak üzere iki çeşidi vardır. Genellikle kavrulmuş ve tuzlanmış olarak tüketilir. Tüketimi özellikle Asya'da yaygın olan leblebinin sağlık açısından birçok faydası mevcuttur. Sadece kuru yemiş olarak tüketilmekten öte içeriğinde bulunan A, C ve E vitaminleri sayesinde çeşitli faydalarından ve tok tutma özelliğinden de faydalanılır. Mide asidini emerek rahatlama hissi verir, doktorlar tarafından reflü problemi yaşayanlara önerilir. 1 çay bardağı leblebi yaklaşık olarak 180 kaloriye karşılık gelir. Yüksek oranda lif içermesi ve su ile tüketildiğinde mide içerisinde şişmesi sebebiyle tokluk hissi verir. Leblebi diyeti ile zayıflayanlar uzun süre tok tutan ve kalorisi düşük bir besin olan leblebiyi tüketmeyi alışkanlık haline getirmişlerdir. Bu sayede diyet sonrasında da ara öğünlerde leblebi tüketerek formlarını korurlar. Bunlara göre birçok faydalı özelliği bulunması ve kolay temin edilebilmesi sebebiyle leblebi yiyerek zayıflama fikri birçok kişiye cazip gelmektedir.

Leblebi Diyeti Nasıl Yapılır? 3 günde 4 kilo verdiren leblebi diyeti, şok diyetler kategorisinde yer alır. Bu diyet programı 3 gün boyunca ara vermeden uygulanabilir. Tekdüze beslenmeye dayalı bir program olmasından ötürü muhakkak 3 günün sonunda diyet sonlandırılmalı, 4. gün diyete devam edilmemelidir. Fakat diyeti sonlandırmak leblebi tüketimine tamamıyla son vermek anlamına gelmez. Leblebi su ile birlikte tüketildiğinde uzun süre tokluk hissi verirken, lifli yapısı sayesinde de sindirimi düzenler. Bu nedenle diyet programının sona ermesinin ardından da ara öğünlerde, gece gelen açlık krizlerinde atıştırmalık olarak leblebi tüketilebilir. Yiyebilecekleriniz Leblebi, yağsız yoğurt, yağsız peynir, salatalık, domates, semiz otu ve maydanoz gibi yeşillikler, tuz, baharatlar tüketilebilir. İçecek olarak ise şekersiz bitki çayları, limonlu ılık su, yağsız yoğurttan yapılmış ayran tüketilmesinde sakınca yoktur. Yememeniz gerekenler Diyet süresince şekerli herhangi bir meyve veya besin, herhangi bir pişmiş gıda, ekmek, patates, kırmızı veya beyaz et, balık ve deniz ürünleri, makarna ve pilav gibi her çeşit karbonhidrat kaynağı, kuru veya yaş bakliyat yemekleri, diyet bile olsa asitli içecekler ve alkol tüketilmez.