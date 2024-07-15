Leblebi faydaları nelerdir? Leblebi neye iyi gelir?

Sadece lezzeti için değil sağlığa olan bilinen faydaları ile de çok tüketilen leblebi, kurabiye, kek ya da çeşitli farklı yiyeceklerin ve hatta içeceklerin imal ya da servis süreçlerinde de boy gösteren bir besindir. Tok tutucu özelliği, sağlıklı bir atıştırmalık oluşu ve lezzeti ile birçok farklı besinin de yanına yakışan leblebinin çeşitli sağlık sorunlarına karşı insan vücudunu koruduğu da bilinmektedir.

Diyet yapan kişilerin günlük beslenme listesinde de yer alan leblebi faydaları birçok uzman doktor tarafından da kabul edilmiş çerezlerden biridir. Bu nedenle sadece bir çerez olarak değerlendirilmemektedir. Sarı leblebi, beyaz leblebi gibi türleri de vardır ve her bir türünün farklı bir duruma iyi geldiği bilinmektedir.

Leblebi faydaları nelerdir?

İçeriğinde insan vücudunun ihtiyaç duyacağı oranlarda protein, yağ, lif, karbonhidrat, potasyum, sodyum, manganez, bakır, çinko, kalsiyum ve demir bulunduran leblebi sağlık üzerinde birçok olumlu etkiye sahiptir. Leblebinin en bilinen faydalarından bazıları şu şekilde sıralanabilir:

Mide asidi oluşumunu engeller.

Mide sorunlarını giderir.

Mide bulantısı durumunda etkilidir.

Omega 3 içerir ve bu sayede kötü kolesterole karşı etkilidir.

İnsülin dengesini sağlar. Bu özelliği ile şeker hastaları tarafından da tüketilebilecek bir besin olma özelliği vardır.

Stresi azalttığı bilinir.

Böbrek taşı düşürmeye yardımcı olur.

Cilt sağlığı için de faydalı olduğu bilinir.

Kalp sorunlarının önüne geçer.

Felç olasılığını azaltır.

İnme riskini azaltır.

Kalp krizi ihtimalinin önüne geçer.

Tokluk hissi verdiği için diyet listelerinde de yer alır.

Uykusuzluk sorununu giderir.

Gözleri koruduğu bilinir.

Sarılık hastalığına da iyi geldiği kabul edilmiştir.

Enerji verme özelliği vardır.

Magnezyum içerdiği için kemik sağlığını da destekleyicidir.

Leblebi neye iyi gelir?

Farklı leblebi çeşitleri türlü rahatsızlıkların iyileşme süreçlerinde destekleyici olarak görülmektedir. Örnek olarak beyaz leblebinin antioksidan içeriği sayesinde bağışıklığı güçlendirdiği bilinmektedir. Leblebi türlerinin en bilinen faydaları ve iyi geldiği bazı durumlar şunlardır:

Bağışıklığı güçlendirmesi sayesinde çeşitli hastalıkların oluşumunda engelleyicidir.

Kolesterolü düşürür.

Kemik sorunları olanlar için faydalıdır.

Stresi azalttığı için de faydalıdır.

Göz problemlerine iyi gelir.

Uykusuzluğa iyi gelir.

Mide sorunlarına iyi gelir.

A, B6, C, E, K vitaminleri içermesi ile kişilerin günlük vitamin ihtiyacını karşılar.

Lif açısından zengin olması nedeni ile açlık hissini giderir.

Sindirim sistemi sorunlarına iyi gelir.

Beyaz leblebi mide koruyucu olarak bilinir.

Kilo verme süreçlerinde de faydalıdır.

Birçok vitamin ve mineral içeren leblebinin faydaları oldukça fazladır. Ancak her gıdanın fazla tüketimi söz konusu olduğu zaman görülebileceği gibi leblebi yemenin faydaları da çok yendiği zaman çeşitli zararlar olarak kendini gösterebilir. Bunların başında ise kabızlık problemi gelir. Çok fazla leblebi yemek ayrıca şu sorunlara da neden olabilir:

Hazımsızlık

Gaz problemleri

Şişkinlik

Kabızlık

Hassas ciltlerde kaşıntı ya da kızarıklık gibi durumlar

Sindirim sistemi sorunları

Mide problemleri

Özellikle sarı leblebinin düzenli şekilde tüketilmesinin önerildiği görülebilir. Çünkü sarı leblebinin çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilen stres, ruh hali değişiklikleri gibi durumlar ile savaşabildiği bilindiği için menopoz dönemlerinde etkili olduğu kabul edilmiştir. Leblebinin insan sağlığı üzerindeki en bilinen olumlu etkileri şunlardır:

Mide sorunlarına karşı etkilidir.

Uykuyu düzene sokar.

Mide bulantısına engel olur.

Uzun süre tokluk hissi vermesi ile kilo vermede yardımcı olur.

Cildi yeniler.

Saç dökülmesinin önüne geçer.

Böbrek taşı düşürmeye yardımcı olur.

Stresi yok eder.

Anne sütünü zenginleştirir.

Demir eksikliğinin de önüne geçer.

Önemli not: Bu içerik tıbbi tavsiye niteliğinde değildir. İçindekiler sadece bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir tıbbi sorunun teşhis veya tedavisi için kullanılmamalıdır. Tıbbi bir sorununuz varsa lütfen doktorunuza danışınız.