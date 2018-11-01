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Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, görevine başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 14:36 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin yeni Lefkoşa Büyükelçisi Murat Başçeri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya güven mektubunu sunduktan sonra görevine başladı.  Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni Lefkoşa Büyükelçisi Murat Başçeri, KKTC Cumhurbaşkanlığı'nda resmi törenle karşılandı. Törende, Lefkoşa Büyükelçiliği çalışanları da hazır bulundu. Büyükelçi Başçeri, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya güven mektubunu sunduktan sonra görevine başladı.  KKTC'de daha önce Lefkoşa Büyükelçiliği Müsteşarı olarak görev yapan Murat Başçeri, 2013 yılında Ankara'ya döndü.

Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, görevine başladı

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA) - TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin yeni Lefkoşa Büyükelçisi Murat Başçeri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya güven mektubunu sunduktan sonra görevine başladı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni Lefkoşa Büyükelçisi Murat Başçeri, KKTC Cumhurbaşkanlığı'nda resmi törenle karşılandı. Törende, Lefkoşa Büyükelçiliği çalışanları da hazır bulundu. Büyükelçi Başçeri, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya güven mektubunu sunduktan sonra görevine başladı.
KKTC'de daha önce Lefkoşa Büyükelçiliği Müsteşarı olarak görev yapan Murat Başçeri, 2013 yılında Ankara'ya döndü. Başçeri, 2015'te de Kuzeydoğu Akdeniz Genel Müdür Yardımcılığı'na getirilmişti.

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