Lefkoşa çocuklar için koşacak

LEFKOŞA,(DHA) - Geliri çocuklara yapılacak merkez için kullanılacak ‘Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu’na sayılı günler kaldı.

‘LTB El Ele Çocuk Merkezi’nin yeni binaya taşınarak daha çok çocuğa daha yüksek standartlarda eğitim verebilmesi amacıyla 20 Ekim’de Lefkoşa’da gerçekleşecek Kuzey Kıbrıs Turkcell’in sponspor olduğu maraton 4, 10 ve 21 kilometre olmak üzere 3 farklı kategoride koşulacak. 10 kilometre koşusu saat 07.30’da, 21 kilometre koşusu saat 07.45’de ve 4 kilometrelik halk koşusu saat 10.30’da başlayacak.

KKTCell yönetici ve çalışanlarının da katılacağı etkinliğin kayıt işlemleri sırasında konuya ilişkin açıklamada bulunan Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Küçüközdemir, dezavantajlı çocuklara daha iyi hizmet verebilecek bir merkez için düzenlenecek böylesi anlamlı bir etkinliğe sponsor olmaktan mutlu olduklarını söyledi. Ayrıca toplumsal dayanışmanın sporla birleştiği ve her yıl büyüyerek devam eden bu sosyal sorumluluk projesine 6’ncı kez destek olmaktan tüm Turkcell ailesi adına heyecan duyduklarını vurguladı.