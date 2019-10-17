HABER

Lefkoşa çocuklar için koşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 16:57 | Son Güncelleme

Geliri çocuklara yapılacak merkez için kullanılacak ‘Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu’na sayılı günler kaldı.

Lefkoşa çocuklar için koşacak

LEFKOŞA,(DHA) - Geliri çocuklara yapılacak merkez için kullanılacak ‘Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu’na sayılı günler kaldı.

‘LTB El Ele Çocuk Merkezi’nin yeni binaya taşınarak daha çok çocuğa daha yüksek standartlarda eğitim verebilmesi amacıyla 20 Ekim’de Lefkoşa’da gerçekleşecek Kuzey Kıbrıs Turkcell’in sponspor olduğu maraton 4, 10 ve 21 kilometre olmak üzere 3 farklı kategoride koşulacak. 10 kilometre koşusu saat 07.30’da, 21 kilometre koşusu saat 07.45’de ve 4 kilometrelik halk koşusu saat 10.30’da başlayacak.

KKTCell yönetici ve çalışanlarının da katılacağı etkinliğin kayıt işlemleri sırasında konuya ilişkin açıklamada bulunan Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Küçüközdemir, dezavantajlı çocuklara daha iyi hizmet verebilecek bir merkez için düzenlenecek böylesi anlamlı bir etkinliğe sponsor olmaktan mutlu olduklarını söyledi. Ayrıca toplumsal dayanışmanın sporla birleştiği ve her yıl büyüyerek devam eden bu sosyal sorumluluk projesine 6’ncı kez destek olmaktan tüm Turkcell ailesi adına heyecan duyduklarını vurguladı.

Küçüközdemir sözlerine şöyle devam etti:

“Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu her yıl büyüyerek devam ediyor. Maraton, şenlik havasında gerçekleşen ve toplumsal kaynaşmayı destekleyen sosyal bir etkinliktir. En önemlisi de çocuklarımız için düzenlenecek ve onlar için koşulacak olmasıdır. Böylesi etkinliklere biz desteklerimizi sürdürürken tüm halkımızı da maratonda çocuklarımız için koşmaya davet ediyorum.”

ÇALIŞANLARDAN MARATONA DAVET ÇAĞRISI

KKTCell çalışanları Işılay Ever, Buket Deniz, Mehmet Adak, Selin Cansunar Üresin ve Esin Işıltay Işık herkesi destek için maratona davet ederek, “Maratondan elde edilecek gelir çocuklarımıza daha iyi eğitim verilebilmesi amacıyla kullanılacak. Kuzey Kıbrıs Turkcell ailesi olarak bu etkinliğe katılarak maratonda onlar için bir adım atmak çok gurur verici” ifadelerini kullandılar.

Lefkoşa çocuklar için koşacakLefkoşa çocuklar için koşacak

PARTNER Barda gördükleri kadını köşeye sıkıştırıp... İğrenç olay! Barda gördükleri kadını köşeye sıkıştırıp... İğrenç olay!
Mahkeme karar verdi, UBER araçları satışa çıktıMahkeme karar verdi, UBER araçları satışa çıktı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yaptırım söylemlerine tepkiMilli Savunma Bakanlığı'ndan yaptırım söylemlerine tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Akar'dan çok önemli' kimyasal silah' açıklaması!

Akar'dan çok önemli' kimyasal silah' açıklaması!

Kamuya 60 bin personel alınacak

Kamuya 60 bin personel alınacak

Makyajsız tanınmaz halde!

Makyajsız tanınmaz halde!

Türkiye'den ABD Başkanı Trump'ın mektubuna yanıt!

Türkiye'den ABD Başkanı Trump'ın mektubuna yanıt!

Tarihi açıklama: Anlaşma yapıldı!

Tarihi açıklama: Anlaşma yapıldı!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Harekatta yaralanan uzman çavuştan flaş açıklamalar

Harekatta yaralanan uzman çavuştan flaş açıklamalar

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı: Yaptırım söylemleri 70 yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yaptırım söylemlerine tepki

Mardin’in Nusaybin ilçesinde karakola havan toplu saldırı!

Karakola havan toplu saldırı!

Son dakika: Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman tutuklandı

Hakkari Belediye Başkanı tutuklandı

Rasulayn'da terör örgütünün en büyük silah deposu bulundu

Bölgeden sıcak fotoğraf! En büyüğü bulundu

Rasulayn'da teröristlere ait çok sayıda mühimmat bulundu

Hepsi Rasulayn'da bulundu!

Antalya'dan kahreden haber: 1 asker şehit!

Antalya'dan kahreden şehit haberi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.