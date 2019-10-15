Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsünde 10'uncu yıl konseri

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) 10'uncu kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da konser düzenlendi.

Lefkoşa YEE'nin organize ettiği, ney ve bağlama virtüözü Ömer Faruk Tekbilek'in verdiği konsere, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Lefkoşa YEE Müdürü Hüseyin Şahin ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Etkinlik, YEE'nin tanıtımı ve vizyonunu içeren bir film gösterimiyle başladı.

Konser öncesi bir konuşma yapan Büyükelçi Başçeri, her ne kadar müzik ziyafetiyle gönül ve ruhlarını tazeleyecek olsalar da akıllarının Barış Pınarı Harekatı'nı başlatan Mehmetçiklerle olduğunu dile getirdi.

Başçeri, "Allah onların yar ve yardımcısı olsun. Allah Türk ordusunun askerlerinin ayaklarını taşa değdirmesin." dedi.

Ali Murat Başçeri, YEE'nin, Türkiye ve Anadolu'nun kültürel mirasını, Türk dilini, kültürünü ve sanatını dünyaya tanıtmak için bundan 10 yıl önce faaliyete geçtiğini, Lefkoşa'da ise 2014'te bir kültür merkezi açtığını söyledi.