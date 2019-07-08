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Lefkoşa’da araç bagajında ceset bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2019 16:27 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başkenti Lefkoşa’da park halindeki bir otomobilin bagajında ceset bulundu.KKTC’de polis genel müdürlüğüne 200 metre mesafede park halindeki bir otomobilin bagajında saldırı sonucu öldürülmüş olabileceği düşünülen bir erkek cesedi bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başkenti Lefkoşa’da park halindeki bir otomobilin bagajında ceset bulundu.
KKTC’de polis genel müdürlüğüne 200 metre mesafede park halindeki bir otomobilin bagajında saldırı sonucu öldürülmüş olabileceği düşünülen bir erkek cesedi bulundu. Vatandaşların park halindeki araçtan gelen kötü koku üzerine ihbarda bulunmasının ardından olay yerine gelen KKTC polisi, cesedin Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu yanında bulunan alanda park halindeki ML 819 plakalı otomobilde bulunduğunu bildirdi. Bölge olay yeri polisi tarafından şeritlerle kapatılırken uzman ekipler incelemelerini sürdürüyor.

Bagajda bulunan ceset kayıp Nijeryalıya mı ait?
Diğer yandan, söz konusu aracın kayıp olduğu bildirilen Nijerya uyruklu 33 yaşındaki Obasanjo Adeola Owoyale’ye ait olabileceği belirtildi. Polis, Owoyale’nin 1 Temmuz tarihinde kaybolduğunu duyurmuş, şahsı görenlerin en yakın polis merkezine haber vermelerini istemişti.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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