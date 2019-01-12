HABER

Leğenle kayak keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 20:16 | Son Güncelleme

Bingöl Yolçatı Kayak Merkezi'nde düzenlenen "6. Leğen Şenliği" etkinliğine katılanlar, dağıtılan leğenlerle kayarak eğlenceli vakit geçirdi

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de Memleket Sevdalıları Platformunca, Yolçatı Kayak Merkezi'nde "6. Leğen Şenliği" düzenlendi.

Platform tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, Bingöl Üniversitesinde eğitim gören öğrencilerin yanı sıra vatandaşlara karda kaymaları için leğen dağıtıldı.

Leğenle kayarak eğlenceli vakit geçiren vatandaşlar daha sonra davul zurna eşliğinde halay çekti.

Bingöl Memleket Sevdalıları Platformu Başkanı Osman Topluk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin amacının Bingöl'ün doğal güzelliklerini tanıtmak olduğunu söyledi.

Topluk, şenliğe yaklaşık 500 kişinin katıldığını dile getirdi.

Bingöl Üniversitesi öğrencilerinden Gamze Akın ve Öznur Aslan da etkinlikte çok eğlendiklerini, benzer şenliklerin yaygınlaşmasını istediklerini kaydetti.

Beyaz örtünün doğayla müthiş uyumuBeyaz örtünün doğayla müthiş uyumu
Öncelik isteyen hasta yakını doktoru darp ettiÖncelik isteyen hasta yakını doktoru darp etti
Manisa'da düzenlenen 'jeotermal enerji konferansı' protesto edildiManisa'da düzenlenen 'jeotermal enerji konferansı' protesto edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bingöl kar kayak Leğen

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı'dan itiraf!

Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı'dan itiraf!

Annesinin acısına fazla dayanamadı!

Annesinin acısına fazla dayanamadı!

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Yerel seçim için seçmen mi taşındı? YSK'dan açıklama

Yerel seçim için seçmen mi taşındı? YSK'dan açıklama

Servis şoföründen kız öğrenciye iğrenç sözler!

Servis şoföründen kız öğrenciye iğrenç sözler!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Acil servis karıştı! Hasta yakını doktoru darp etti

Öncelik isteyen hasta yakını doktoru darp etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onlar yalanlarla konuşur, biz rakamlarla

Erdoğan o rakamları sosyal medyadan açıkladı!

Okul müdüründen topuklu ayakkabı yasağı! 'Dinen caiz değil!'

Okul müdüründen topuklu ayakkabı yasağı! 'Dinen caiz değil!'

İzmir'de köprü çöktü, işçiler mahsur kaldı

Köprü çöktü, işçiler mahsur kaldı!

MHP'li Refik Kurukız, bozkurt işareti yapmak için Erdoğan'dan izin istedi

MHP'li aday bozkurt yapmak için Erdoğan'dan izin istedi

İlber Ortaylı'dan Suriyeli çıkışı: Haddinizi bilin

İlber Ortaylı'dan Suriyeli çıkışı: Haddinizi bilin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.