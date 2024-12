LEGO Marka Haftası devam ediyor! İndirimdeki ürünleri sizin için seçtik

LEGO Marka Haftası kapsamında indirime giren yaratıcı yapım setleri arasında klasik koleksiyonlardan Disney karakterlerine, Harry Potter dünyasından heyecan verici Star Wars modellerine kadar her yaşa ve zevke uygun pek çok seçenek yer alıyor. Şehir kurmaktan uzay maceralarına, mimarlık şaheserlerinden doğa keşiflerine kadar birçok temadaki setler, bir yandan eğlendirirken diğer yandan öğretici bir deneyim yaratıyor. Siz de kendinize ve sevdiklerinize bu hafta LEGO'nun büyülü dünyasından bir parça hediye ederek eşsiz fırsatları kaçırmayın!

1. 6 yaş ve üzeri çocuklar için: LEGO Super Mario Ice Mario Kostümü ve Donmuş Dünya Ek Macera Seti 71415 (105 Parça)

6 yaş ve üzeri çocuklar için tasarlanan LEGO seti, Super Mario dünyasına buzlu bir dokunuş katıyor! Ice Mario kostümüyle karakterin karnında beliren buz topu grafiği, Cooligan ve Goomba karakterleriyle oluşturulan buzlu engeller ve paten kayma sesleri, çocukların hayal gücünü harekete geçiriyor. Buz küplerini kırarak sürprizlerle dolu bir oyun deneyimi sunan set, interaktif Başlangıç Setleriyle uyumlu olduğu için LEGO Mario dünyasını büyütmek isteyenler için harika bir seçim!

Kullanıcılar ne diyor?

“6 yaşındaki yeğenime hediye olarak aldığım. Lego ve Super Mario'yu çok sevdiği için bu seti hediye etmeden geçemezdim. Çok iyi yapılmış, 6 yaş ve üzeri çocuklar için uygun.”

“Daha önce Mario Lego'yu satın almıştım. Çocuğum o kadar beğendi ki ben de bunu aldım. Çok mutlu!”

2. 9 yaş ve üzeri çocuklar için: LEGO Avatar Metkayina Resif Evi 75578 4 Minifigür İçeren Koleksiyonluk Yaratıcı Oyuncak Yapım Seti (528 Parça)

9 yaş ve üzeri çocuklar için oluşturulan LEGO set, "Avatar: Suyun Yolu" filminden esinlenerek tasarlanmış detaylı bir Metkayina köyü evi sunuyor. Neytiri, Kiri, Ronal ve Tonowari minifigürleriyle hem oyun oynamak hem de sergilemek için mükemmel bir seçenek. Köy evi, kano ve mercan kayalıklarıyla dolu set, hem filmin hayranlarını hem de yaratıcı oyunları sevenleri mutlu edecek bir koleksiyon parçası.

Kullanıcılar ne diyor?

“Avatar serisi çok detaylı hazırlanmış. Ben çok beğeniyorum ve çok iyi fiyat.”

“Güzel Lego seti. Çocuğum çok sevindi ve bütün halinde gören herkes bu güzel sete hayran kaldı.”

3. 6 yaş ve üzeri çocuklar için: LEGO 30662 Maple's Pumpkin Garden Yapım Seti

Çocukların hayvan dostlarıyla dolu bir bahçede yeni bilgi ve beceriler öğrenmesine ne dersiniz? Doğayı seven 6 yaş ve üzeri çocuklar için tasarlanan LEGO 30662 Maple's Pumpkin Garden ile minikler, Maple’ın bahçesindeki balkabaklarını keşfederken yaratıcı bir şekilde eğlenebilir ve minik hayvan arkadaşlarıyla zaman geçirebilir. Doğa ile iç içe olan LEGO set, çocukların hem hayal gücünü geliştirecek hem de eğitici bir deneyim sunacak. Küçük ama etkileyici detaylarıyla bu bahçe, çocuklara keyifli saatler vaat ediyor!

Kullanıcılar ne diyor?

"Maple'ı seviyorum ve bu çok sevimli bir lego seti. Animal Crossing ve Maple'ı seviyorsanız, bunu tavsiye ederim."

"Kızım Legoları çok seviyor ve aynı zamanda Animal Crossing News Horizon oynuyor. Legolar harika. Video oyununun karakterini ve unsurlarını iyi tanıyoruz. Harika. Video oyunu bilinmese bile zamansız ve iyi düşünülmüş bir Lego olarak kalıyor. Tavsiye ederim."

4. 9 yaş ve üzeri çocuklar için: LEGO Star Wars The Justifier 75323 İnşa Edilebilen Starship Oyuncak Yapım Seti (1022 Parça)

Star Wars: The Bad Batch 2. Sezon sahnelerini canlandırmak isteyenler için bu LEGO set tam bir başyapıt. Cad Bane’in starship’i, uçuş ve iniş modlarıyla hem oyun hem sergileme için uygun. Detaylı kokpiti, termal füzeleri ve Omega için lazer hapishanesiyle hayal gücünü ateşleyecek bir deneyim yaşatan set, 9 yaş ve üzeri Star Wars hayranları için unutulmaz bir hediye seçeneği!

Kullanıcılar ne diyor?

“Justifier harika bir yapı ve herhangi bir Star Wars Lego koleksiyonuna layık bir ektir. Bol detay, hareketli parçalar ve 5 harika mini figür içeriyor.”

“Legoları gerçekten sevenlere, bunu sadece zevk için değil, aynı zamanda onu yaptığınızda bitmesini sabırsızlıkla bekleyeceğiniz için tavsiye ediyorum.”

5. 5 yaş ve üzeri çocuklar için: LEGO Classic Yaratıcı Neon Eğlence 11027 Yaratıcı Oyuncak Yapım Seti (333 Parça)

Neon renkli 333 parçasıyla LEGO Classic seti, çocukların yaratıcılığını sınırsız bir şekilde ortaya çıkarıyor. Bir ananas, uzaylı ya da tekerlekli paten gibi keyifli modeller yapmaları için kolay anlaşılır talimatlar da içeriyor. Göz alıcı renkleri ve ifadeli göz parçaları sayesinde çocuklar, yaptıkları modelleri kişiselleştirmenin tadını çıkarıyor. 5 yaş ve üzeri çocuklar için ideal olan oyun seti, küçük LEGO severlerin hayal dünyasına renk katıyor!

Kullanıcılar ne diyor?

“Sağlam, korunaklı ve hızlı geldi. 3.5 yaşındaki kızım çok beğendi. Teşekkürler.”

“Yeğenim için harika. Önceden yapılmış bir sürü legosu var, yaratıcılığını keşfetmesi için harika bir yol.”

6. Yetişkinlere yönelik sergilenebilir model araba: LEGO Hayalet Avcıları ECTO-1 (10274) Yapım Seti (2352 Parça)

Yetişkin LEGO ve Hayalet Avcıları hayranlarına özel set, detaylı bir model araba yapım keyfi veriyor. Çalışan direksiyondan hayalet tuzağına kadar araçta filmin ruhunu yansıtan pek çok özellik var. Uzayan nişancı koltuğu ve hareketli ekipmanlarla zenginleştirilen bu model, hem inşa süreci hem de sergileme açısından tatmin edici. 47 cm uzunluğundaki araba modeli, hayranlık uyandıracak bir koleksiyon parçası!

Kullanıcılar ne diyor?

“Çok güzel dizayn edilmiş bir ürün, gerçek bir koleksiyon parçası.”

“Çok zevkli bir setti, görünüşü vs. mükkemmel, görenler hayran kaldı.”

7. 3 yaş ve üzeri çocuklar için: LEGO Duplo Kasabası 3’ü1 Arada Aile Evi 10994 Oyuncak Yapım Seti (218 Parça)

LEGO Duplo’nun bu eğitici seti, 3 yaş ve üzeri çocuklar için aile hayatını oyun dünyasına taşıyor! Anne, baba ve üç çocuktan oluşan figürlerle birlikte bir kedi, köpek ve hatta şarj edilebilir bir elektrikli arabaya sahip set, miniklerin sosyal ve yaratıcı gelişimini destekliyor. Çocuklar, yatak zamanı rutinlerinden mutfakta yemek hazırlamaya ya da bahçede sebze yetiştirmeye kadar gerçek hayatta yapılabilecek aktiviteleri keşfediyor. 3 farklı şekilde yeniden inşa edilebilen oyuncak ev, çocuklara sınırsız oyun alternatifi sunuyor ve büyüklüğüyle her detayda eğlence vaat ediyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Efsane bir set, dev gibi kocaman. Çocuklar çok severek oynuyorlar.”

“Kaliteli, eğlenceli ve parasının değerini taşıyan bir ürün.”

8. 7 yaş ve üzeri çocuklar için: LEGO 41736 Deniz Kurtarma Merkezi Yapım Seti

Deniz canlılarını seven çocuklar için harika bir set olan LEGO Deniz Kurtarma Merkezi, Autumn, Leo ve Kayla karakterleriyle birlikte su samurlarını kurtarıp onlara bakım yapma fırsatı tanıyor. Minik kahramanlar su samurlarını temizleyebilir, sağlıklarını kontrol etmek için röntgen çekebilir ve onları besleyerek iyileşmelerine yardımcı olabilir. Setin en eğlenceli kısmı ise su samurlarının rehabilitasyon alanına kayarak geri dönmeleri! 7 yaş ve üzeri çocukların yaratıcılıklarını geliştirecek set, onları maceralara sürükleyecek. Deniz Kurtarma Merkezi, LEGO Friends dünyasının arkadaşlık temalarını keşfetmek için harika bir başlangıç!

Kullanıcılar ne diyor?

"Hediye olarak satın alındı ve başarılı oldu! Kesinlikle oyun değeri olan harika bir set! Özellikle hayvanlar çok heyecan yarattı. Birkaç küçük ayrıntı dışında herhangi bir yardım almadan birleştirmek kolaydı."

"Yaptığınız her şey hareket edebilir ve oynamayı eğlenceli hale getirir. Gerçekten harika!"

9. 4 yaş ve üzeri genç hayranlar ve çocuklar için: LEGO Disney Disney Kutlama Treni Yaratıcı Oyuncak Yapım Seti (200 Parça)

Disney’in 100. yılını kutlamak için tasarlanan bu tren seti, 4 yaş ve üzeri çocuklar için harika bir hediye! Lokomotif ve 3 tren geçit arabasıyla dolu yapım seti, Minnie Mouse, Woody ve Peter Pan gibi sevilen karakterlerin minifigürlerini içeriyor. Her bir geçit arabasında keşfedilecek sürprizler ve gizli özellikler bulunuyor. Hem inşa etmek hem de sergilemek için ideal olan tren seti, miniklerin yaratıcılığını destekleyen eğlenceli bir aktivite.

Kullanıcılar ne diyor?

“Bir Lego/Disney hayranı için mükemmel bir hediye!”

“Çok güzel koleksiyonluk set.”

10. 7 yaş ve üzeri çocuklar için: LEGO Friends Heartlake City Otobüsü 41759 Yaratıcı Oyuncak Yapım Seti (480 Parça)

7 yaş ve üzeri çocuklara özel olan LEGO set, İnşa edilebilen otobüs, otobüs durağı ve 3 karakteriyle hayal gücünü harekete geçiren bir otobüs macerası yaşatıyor! Paisley, otobüs şoförü ve engelli motosikletli bir yolcuyu içeren set, rampası, elektrik şarj noktası ve minik aksesuarlarıyla otobüs yolculuğunu detaylandırırken rol yapma oyunlarını seven çocuklar için de harika bir alternatif. Otobüsün kompakt boyutlarıyla da her oynandığında yeni hikayeler yaratmaya uygun olan set, LEGO Friends dünyasına yeni bir enerji katıyor!

11. 5 yaş ve üzeri çocuklar için: LEGO Ninjago Yaratıcı Ninja Yapım Parçası Kutusu 71787 Yaratıcı Oyuncak Yapım Seti (530 Parça)

Ninjalar dünyasına dalmaya hazır 5 yaş ve üzeri çocuklar için dizayn edilen LEGO Ninjago 71787 Yaratıcı Ninja Yapım Parçası Kutusu, 530 parçasıyla çocukların kendi yapılarını ve araçlarını tasarlamalarına olanak tanıyor. Kai, Nya ve Usta Wu gibi sevilen karakterlerin yer aldığı setin içinde dönen kum torbaları, atlama kütükleri ve dönen eğitim mankeni gibi engellerle dolu bir parkur var. Çocuklar, ninja kahramanlarını eğitirken hem strateji geliştirecek hem de eğlencenin tadını çıkaracak. Üstelik kutu, hızlı bir temizlik ve saklama çözümüne sahip.

Kullanıcılar ne diyor?

"Oyuncak çok güzeldi ve çocukları meşgul etti ve elektronik aletlerden uzak tuttu."

"Boş zamanınızda tek başınıza ya da yeğeninizle/çocuğunuzla vakit geçirmelik güzel bir ürün."

12. Disney'in büyülü dünyasında uçuş keyfi: LEGO Disney 43232 Peter Pan ve Wendy's Flight Over London Yapım Seti (466 Parça)

Peter Pan, Wendy, Tinker Bell ve Nana figürleriyle maceraya hazır olun çünkü bu set, Disney’in efsanevi hikayesini LEGO dünyasında canlandırmak isteyenler için mükemmel bir model! LEGO'nun sıkı güvenlik standartlarıyla üretilen set, her yaştan LEGO hayranına hitap ediyor ve inşa ederken hayati yaşam becerileri kazandırıyor. Disney’in 100. yılına özel bir parça olan set yaparken eğlenceli vakit geçirebileceğiniz bir model olacak!

Kullanıcılar ne diyor?

“Ürün süper hızlı bir şekilde elime ulaştı ve montajı gerçekten harikaydı. Küçüklüğünden beri klasik Peter Pan'ı takip edenler için sonuç çok güzel!”

“Peter Pan severlerin mutlaka izlemesi gereken bir sahne. Renkler çok güzel.”

13. 5 yaş ve üzeri çocuklar için: LEGO City 30588 Çocuk Oyun Parkı Şeffaf Torba Seti

5 yaş ve üzeri çocuklar için mükemmel bir aktivite olan LEGO City Çocuk Oyun Parkı ile miniklerin hayal gücü sınır tanımayacak! Kaykaylarını kapıp quarter pipe ve atlıkarıncada eğlenceli bir oyun parkı macerasına atılabilir. Set, su içme çeşmesi, sokak lambası ve iki minifigür gibi detaylarla dolu. Çocuklar, günlük yaşamdan ilham alan bu oyun parkında hem rol yapma oyunları oynayabilir hem de yaratıcılıklarını geliştirebilir. Kompakt tasarımı sayesinde LEGO set her yere taşınabilir ve eğlence her an çocukların yanında olur.

Kullanıcılar ne diyor?

"Bu sevimli küçük bir set, bir araya getirmek hiç zaman almadı! Bir araya getirmek çok kolay. İki çocuk mini figürü, ayrıca oyun alanı oyuncakları ve aksesuarları elde edersiniz."

"Bir "çoklu torba" seti için fena değil, birçok ilginç parça ve kasklı kaykay dahil iki güzel karakter var."

14. 6 yaş ve üzeri çocuklar için: LEGO Super Mario Yaratıcılık Araç Kutusu 71418 Koleksiyonluk Yaratıcı Oyuncak Yapım Seti (588 Parça)

LEGO Super Mario seven miniklere ve gençlere müjde! Oynamak ya da sergilemek için birebir olan 71418 Yaratıcılık Araç Kutusu, Mario seviyelerine yeni detaylar ve heyecan katıyor. Wendy, Blue Yoshi ve Goomba gibi sevilen karakterlerin yer aldığı set, çocukların kendi maceralarını yaratmasına olanak sağlıyor. Çimenlik, çöl, lav modelleri ve meyve, hediye kutusu gibi aksesuarlarla dolu LEGO set, 6 yaş ve üzeri çocukların oyun oynarken yaratıcı yeteneklerini geliştirerek keyif almasını sağlıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Bu set ne kadar güzel! İstediğiniz gibi birleştirip söküyorsunuz. Oğlum da zihnini eğitecek hikayeler ve yollar icat ediyor! Gerçekten çok güzel!"

"Torunuma doğum günü hediyesi olarak satın aldım. Torunum onu aldıktan sonra hemen onu yapmaya, diğer LEGO'larla (çoğunlukla Super Mario) birleştirmeye ve onunla çeşitli şekillerde oynamaya başladı."

15. 9 yaş ve üzeri çocuklar için: LEGO Harry Potter Hufflepuff Binası Bayrağı 76412 Yaratıcı Oyuncak Yapım Seti (313 Parça)

9 yaş ve üzeri Harry Potter hayranları için hem yaratıcı hem de koleksiyonluk bir hediye olan Hufflepuff bayrağı LEGO set, bayrağın ardında büyülü bir dünyayı keşfetme imkanı sunuyor. Detaylı ortak salon, hareketli bulutlar ve Adamotu gibi keyifli 3 boyutlu efektler içeren yapım seti, Cedric Diggory ve arkadaşlarıyla oynamak veya bayrağı sergilemek için harika bir seçim.

Kullanıcılar ne diyor?

“Hufflepuff da diğer setler kadar havalı. Çok eğlenceli ve harika detayları var. Şiddetle tavsiye edilir!”

“Bu edisyon kesinlikle kaçırılmamalı! Detaylarla dolu, montajı eğlenceli, hem açık hem de asılı olarak sergilemesi güzel.”

Bu içerik 13 Aralık 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

