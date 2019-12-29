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  4. Lego’dan Geri Dönüşüm Programı

Lego’dan Geri Dönüşüm Programı

29.12.2019 20:25 | Son Güncelleme

60 yıldan fazla bir süredir Lego çocukların hayatının içinde. Çocukların hevesi geçince geride bıraktıkları plastik kalıpların geleceğiyle anne babalar ilgilenmek zorunda kalıyor

Lego’dan Geri Dönüşüm Programı

60 yıldan fazla bir süredir Lego çocukların hayatının içinde. Çocukların hevesi geçince geride bıraktıkları plastik kalıpların geleceğiyle anne babalar ilgilenmek zorunda kalıyor.

Legolar Amerika’da özellikle doğum günü ve yeni yıl hediyelerinin gözdesi. Kullanılmayan legolar ya bodrum katına atılıyor ya çatı arasında ya da kalabalık yatak odası dolaplarında saklanıyor.

Anne babalar için legoların çöpe atılması üzüntü verici olabiliyor. İşte bu duruma yardımcı olabilmek için Lego, Lego Replay adıyla pilot bir program başlatıyor. Amaç artık kullanılmayan, istenmeyen oyun parçalarının çocukları mutlu etmeye devam etmesi.

Lego’nun çevresel sürdürülebilirlik başkan yardımcısı Tim Brooks, nerdeyse bütün Lego parçalarının birkaç kuşak kullanılabileceğine dikkat çekiyor.

Brooks, geri dönüşüm fikrinin de eski oyuncaklarla ne yapacaklarını bilmeyen anne babalardan geldiğini belirtiyor. Dostlar genelde eski oyuncakları almıyor.

Lego Replay’in çalışma şekline gelince; önce anne babalar bütün şekillerde ve renklerde kullanılmayan parçaları kutulara dolduruyor. Ardından da www.lego.com/en-us/campaigns/replay adresine giriyorlar ve posta ücreti ödenmiş posta etiketinin çıktısını alıyorlar.

Kutular işleme tabi tutulacakları merkezlere gönderiliyor. Bu merkezlerde ayıklanıyor, temizleniyor ve yardım kuruluşlarına gönderiliyor.

İki yardım kuruluşu da bu deneme programında yer alıyor; “Tech for America” ve “Boys and Girls Clubs of Boston” adlı kuruluşlar.

Sadece geçen iki ayda Brooks iki yardım kuruluşunun 3 bin Lego parçası aldığını belirtti. Birçok kutu Lego da yolda.

Lego Replay adlı geri dönüşüm deneme programı Nisan ayına kadar devam edecek. Eğer başarılı olunursa programa diğer Lego ürünleri de dahil edilecek

Bu arada Lego, oyuncaklarında farklı malzemeleri kullanmanın yollarını arıyor. Plastik en dayanıklı malzeme olsa da Lego daha çevresel ürünler üretmeye başladı bile.

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