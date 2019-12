Lego’dan Geri Dönüşüm Programı

Kutular işleme tabi tutulacakları merkezlere gönderiliyor. Bu merkezlerde ayıklanıyor, temizleniyor ve yardım kuruluşlarına gönderiliyor.

İki yardım kuruluşu da bu deneme programında yer alıyor; “Tech for America” ve “Boys and Girls Clubs of Boston” adlı kuruluşlar.

Sadece geçen iki ayda Brooks iki yardım kuruluşunun 3 bin Lego parçası aldığını belirtti. Birçok kutu Lego da yolda.

Lego Replay adlı geri dönüşüm deneme programı Nisan ayına kadar devam edecek. Eğer başarılı olunursa programa diğer Lego ürünleri de dahil edilecek

Bu arada Lego, oyuncaklarında farklı malzemeleri kullanmanın yollarını arıyor. Plastik en dayanıklı malzeme olsa da Lego daha çevresel ürünler üretmeye başladı bile.