Lego’dan Geri Dönüşüm Programı

Lego Replay’in çalışma şekline gelince; önce anne babalar bütün şekillerde ve renklerde kullanılmayan parçaları kutulara dolduruyor. Ardından da www.lego.com/en-us/campaigns/replay adresine giriyorlar ve posta ücreti ödenmiş posta etiketinin çıktısını alıyorlar.

Brooks, geri dönüşüm fikrinin de eski oyuncaklarla ne yapacaklarını bilmeyen anne babalardan geldiğini belirtiyor. Dostlar genelde eski oyuncakları almıyor.

Anne babalar için legoların çöpe atılması üzüntü verici olabiliyor. İşte bu duruma yardımcı olabilmek için Lego, Lego Replay adıyla pilot bir program başlatıyor. Amaç artık kullanılmayan, istenmeyen oyun parçalarının çocukları mutlu etmeye devam etmesi.

Legolar Amerika’da özellikle doğum günü ve yeni yıl hediyelerinin gözdesi. Kullanılmayan legolar ya bodrum katına atılıyor ya çatı arasında ya da kalabalık yatak odası dolaplarında saklanıyor.

Kutular işleme tabi tutulacakları merkezlere gönderiliyor. Bu merkezlerde ayıklanıyor, temizleniyor ve yardım kuruluşlarına gönderiliyor.

İki yardım kuruluşu da bu deneme programında yer alıyor; “Tech for America” ve “Boys and Girls Clubs of Boston” adlı kuruluşlar.

Sadece geçen iki ayda Brooks iki yardım kuruluşunun 3 bin Lego parçası aldığını belirtti. Birçok kutu Lego da yolda.

Lego Replay adlı geri dönüşüm deneme programı Nisan ayına kadar devam edecek. Eğer başarılı olunursa programa diğer Lego ürünleri de dahil edilecek

Bu arada Lego, oyuncaklarında farklı malzemeleri kullanmanın yollarını arıyor. Plastik en dayanıklı malzeme olsa da Lego daha çevresel ürünler üretmeye başladı bile.

