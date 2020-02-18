Legodan tasarladıkları klavyeyle gitar eğitimine yeni soluk getirdiler

Gitar eğitimine yenilik getirmeyi hedefleyen ikiliden Çoğulu, 2008'de de İTÜ Bilim Araştırma Projesi desteğiyle "ayarlanabilir mikrotonal gitar" tasarladı, bütün perdelerin oynamasını mümkün kıldığı gitarla Türk müziğinin çalınabilmesini sağladı. Çoğulu, AA muhabirine, lego parçalarından tasarlandığı lego mikrotonal gitarın ortaya çıkış macerasını ve gitar öğretimine sağlayacağı yenilikleri anlattı. Tolgahan Çoğulu, 2008'de tasarladığı gitarın büyük ses getirdiğine dikkati çekerek, "Ayarlanabilir mikrotonal gitarla farklı kültürlerin makam ve akor sistemleri çalınabiliyordu. 12 sene geçti, bu 12 senede bu gitar dünyada çok ses getirdi. Bu sene İTÜ'de dünyanın ilk mikrotonal gitar festivalini düzenledik. Uluslararası mikrotonal gitar yarışmasının ise dördüncüsünü düzenliyoruz. Bu yıl mikrotonal gitar tarihine bir yenilik geldi, 'Lego mikrotonal gitar.' yaptık." diye konuştu. GİTARIN PERDELERİ LEGO ÜZERİNDEKİ DEĞİŞİMLE AYARLANABİLİYOR Dünyada lego parçalarıyla yapılmış yüzlerce gitar örneği olduğuna işaret eden Çoğulu, kendi tasarımları gitarın klavyesinin legodan olduğunu, perdelerinin de lego üzerindeki değişimlerle ayarlanabildiğine dikkati çekti.

Prof. Dr. Çoğulu, "Lego mikrotonal gitar" fikrinin, iki yıl önce oğlu Atlas'ın lego parçalarından gitar yapmasıyla doğduğunu dile getirerek, şu bilgileri verdi: "Ben bir gün eve ayarlanabilir mikrotonal gitar klavyemi götürmüştüm. Salonda dururken, oğlum Atlas lego ile bunu yapmaya başlamıştı. Birkaç saat sonra legoyla bir gitar perdesi yaptı. Oğlum 'Bunu gitara yapıştıramaz mısın?' deyince fikir ortaya çıktı. Dünyada klavyesi legodan olan ilk gitar olacağını gördüm. Çünkü bütün gitarı legodan yaparsanız, bu telleri gerecek mekanizmayı sağlayamazsınız, o gitarı çalamazsınız. Ya bu gitar gibi her şeyi aynen bırakıp sadece klavyeyi legoyla yaparsınız ya da şimdiye kadar yapılmışlar gibi tam zıddını yapabilirsiniz." PERDELERİN YERLERİ DEĞİŞTİRİLEREK ÇOCUKLAR KOLAYCA GİTAR ÖĞRENEBİLECEK İTÜ Ses Mühendisliği Bölümü doktora öğrencisi Ruşen Can Acet'le nasıl yapılabileceği üzerine yoğun bir şekilde çalıştıklarını ve tasarımı ortaya çıkardıklarını söyleyen Çoğulu, "Bir hayli uğraştık. Zeminini 3 boyutlu yazıcıdan bastık. Ondan sonra oğlum Atlas'la buna uygun legoları bulup yerleştirdik. Bu sarı perdeleri çıkartırsam, bütün bunlar lego olacak. En son olarak da bu küçük perdeleri basıp koyunca normal bir gitar üretmiş olduk. Bununla normal klasik bir gitarda çalabildiğiniz her şeyi çalabilirsiniz." diye konuştu.

Tolgahan Çoğulu, lego mikrotonal gitarla, gitar eğitimine iki büyük yenilik geldiğinin altını çizerek, şunları anlattı: "İlk olarak üzerinde daha fazla perde olduğundan bağlamayla çalınabilen ve gitarda çalınamayan ezgiler, klavyedeki legoların üzerine perde ekleyerek ya da çıkartarak çalınabiliyor. Diğer bir yenilik ise normal gitar eğitimini de dünyada değiştirebileceğidir. Ben bunu oğluma öğretirken fark ettim. Bir öğrenci bütün perdeleri çıkararak perdesiz gitar yapabilir. Gitarı yeni öğrenen bir öğrenci 5 tane perde koyarak do-re-mi-fa-sol-la-si-do çalabilir. Perdelerin yerlerini değiştirerek oyun gibi, hiç kafası karışmadan bazı eserleri çalabilir. Normal gitar eğitimini kolaylaştıran, çocuklara oyun gibi gitar eğitimini sevdiren, aynı zamanda bütün halk türkülerini olması gereken seslerle çalabileceğimiz bir gitar oldu." (AA)

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