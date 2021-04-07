Lei Jun, Xiaomi otomobilinin fiyat aralığını açıkladı!

Xiaomi otomobil sektörüne gireceğine yönelik bir dizi söylentinin ardından bu dedikoduları resmen doğruladı. Xiaomi Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra ve Mi MIX Fold'un tanıtıldığı etkinlikte sahneye çıkan Xiaomi CEO'su Lei Jun, Çinli şirketin otomobil sektörüne girdiğini resmen açıkladı. Bu kararı tüm ortaklar arasında yapılan çok sayıda müzakere sonrası aldıklarını aktaran Lei Jun, "Bu, hayatımın son büyük girişimcilik projesi olacak. Tüm kişisel itibarımı ortaya koymaya ve akıllı elektrikli aracımız için gereken tüm mücadeleyi vermeye hazırım. Xiaomi elektrikli aracının başarıya ulaşması için mücadele boyunca ekibimin başında olmaya kararlıyım." ifadelerini kullandı. Xiaomi'nin kurucusu ünlü ismin, ''tüm mücadeleyi vermeye hazırım'' dediği akıllı elektrikli araç için önemli bir gelişme yaşandı.

YA SEDAN YA SUV

Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun, dün yayınlanan canlı yayında markanın ilk otomobiline yönelik bazı önemli bilgiler paylaştı. Lei Jun, ilk otomobilin bir sedan veya bir SUV olacağını belirtti. Lei Jun ayrıca, Xiaomi otomobilinin fiyat aralığını da açıkladı.