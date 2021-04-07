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Lei Jun, Xiaomi otomobilinin fiyat aralığını açıkladı!

07.04.2021 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi ilk otomobilini piyasaya sürmek için kollarını sıvadı. Dün bir canlı yayına katılan Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun, ilk Xiaomi otomobilinin fiyat aralığını paylaştı. Lei Jun, ayrıca otomobilin sedan veya SUV bir model olacağını söyledi.

Lei Jun, Xiaomi otomobilinin fiyat aralığını açıkladı!

Xiaomi otomobil sektörüne gireceğine yönelik bir dizi söylentinin ardından bu dedikoduları resmen doğruladı. Xiaomi Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra ve Mi MIX Fold'un tanıtıldığı etkinlikte sahneye çıkan Xiaomi CEO'su Lei Jun, Çinli şirketin otomobil sektörüne girdiğini resmen açıkladı. Bu kararı tüm ortaklar arasında yapılan çok sayıda müzakere sonrası aldıklarını aktaran Lei Jun, "Bu, hayatımın son büyük girişimcilik projesi olacak. Tüm kişisel itibarımı ortaya koymaya ve akıllı elektrikli aracımız için gereken tüm mücadeleyi vermeye hazırım. Xiaomi elektrikli aracının başarıya ulaşması için mücadele boyunca ekibimin başında olmaya kararlıyım." ifadelerini kullandı. Xiaomi'nin kurucusu ünlü ismin, ''tüm mücadeleyi vermeye hazırım'' dediği akıllı elektrikli araç için önemli bir gelişme yaşandı.

YA SEDAN YA SUV

Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun, dün yayınlanan canlı yayında markanın ilk otomobiline yönelik bazı önemli bilgiler paylaştı. Lei Jun, ilk otomobilin bir sedan veya bir SUV olacağını belirtti. Lei Jun ayrıca, Xiaomi otomobilinin fiyat aralığını da açıkladı.

İŞTE XIAOMI OTOMOBİLİNİN FİYAT ARALIĞI

Buna göre Xiaomi'nin elektrikli olması beklenen otomobili, 100 bin yuan (yaklaşık 15 bin dolar) ila 300 bin yuan (yaklaşık 45 bin dolar) arası bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Bu fiyat, otomobilin orta ila üst segment arasında bir yere konumlandırılacağı anlamına geliyor.

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Lei Jun, Xiaomi'nin yeni logosu hakkında da konuştu. Yetkili isim, yeni tasarımın, kare şekline sahip önceki logodan daha uygun olduğunu düşünüyor.

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Xiaomi

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