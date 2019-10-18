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Leica Geosystems yeraltı tesisat görüntülemesinde yoluna Getac ile devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 15:42 | Son Güncelleme

Leica Geosystems gizli tesisat ağlarını görünür hale getirmek için Getac ile olan anlaşmasını tazeledi.Ölçüm ve etüt çalışmaları yürüten Leica Geosystems yeraltına yerleştirilmiş tesisatları tespit eden, görüntüleyen ve haritalandıran Getac F110’nun tableti ile çalışmalarını sürdürecek.Şirketten yapılan açıklamaya göre yeraltı tesisatlarının tespiti ve haritalandırılması her türlü şartlarda asfalt, çakıl, çimen, kaya ve kum gibi tüm arazi koşullarında yapılıyor.

Leica Geosystems gizli tesisat ağlarını görünür hale getirmek için Getac ile olan anlaşmasını tazeledi.
Ölçüm ve etüt çalışmaları yürüten Leica Geosystems yeraltına yerleştirilmiş tesisatları tespit eden, görüntüleyen ve haritalandıran Getac F110’nun tableti ile çalışmalarını sürdürecek.
Şirketten yapılan açıklamaya göre yeraltı tesisatlarının tespiti ve haritalandırılması her türlü şartlarda asfalt, çakıl, çimen, kaya ve kum gibi tüm arazi koşullarında yapılıyor. Tabletin sabit durması, net veri görüntülenmesi ve analizi için yüksek görünürlüğe sahip olması, güneş ışığında ve yağmurun yanı sıra, sıcak ve soğuk şartlarda güvenilir şekilde çalışması gerekiyor.

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